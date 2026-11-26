Dopo il successo dell’inaugurazione dello scorso 13 novembre, S’EF – Fondazione Sant’Elia della Città Metropolitana di Palermo invita la città per un’apertura serale di Ora d’oro. Percezioni variabili. Venerdì 27 novembre dalle ore 19.30 alle ore 23.00 (ultimo ingresso ore 22.30), Palazzo Sant’Elia, aprirà le sue porte per un appuntamento che unisce arte contemporanea e musica, confermandosi luogo di incontro e di partecipazione alla vita culturale di Palermo.

Per l’occasione tornerà Diego Spitaleri, già protagonista della serata inaugurale, con un concerto di piano solo dedicato specificatamente alla mostra, con una selezione di brani delle sue più note composizioni. Del concerto dedicato a Ora d’oro.





Pianista e compositore siciliano, Spitaleri ha attraversato in oltre quarant’anni di carriera linguaggi diversi, dal jazz al gospel, dalla musica classica a quella brasiliana, dal pop alla musica etnica, confluiti in uno stile personale. Da circa un decennio si dedica alla composizione di brani per pianoforte solo, caratterizzati dalla ricerca e dallo sviluppo dell’elemento melodico.

Il programma del concerto comprende alcuni brani del suo primo album, Pianofor(t)tever, pubblicato nel 2017, e composizioni più recenti. Le sue musiche per pianoforte solo hanno superato gli otto milioni di ascolti sulle principali piattaforme online e sono presenti in migliaia di playlist. Al centro della sua ricerca sono la Sicilia e le culture del Mediterraneo, inteso come luogo di incontri e contaminazioni. Nelle sue composizioni questo legame prende forma in un dialogo tra sonorità classiche, neoclassiche e contemporanee: la melodia evoca paesaggi e memorie, intrecciando il racconto personale con un immaginario mediterraneo condiviso.





La mostra

L’apertura serale sarà anche un’occasione per scoprire o tornare a visitare Ora d’oro. Percezioni variabili, a cura di Cesare Biasini Selvaggi, Gianluca Collica e Patrizia Monterosso, in programma fino al 15 aprile 2027. La mostra riunisce al piano nobile di Palazzo Sant’Elia trentacinque opere di Mirosław Bałka, Jonas Burgert, Martin Eder, Silvia Giambrone, Ilya ed Emilia Kabakov, Shirin Neshat, Alfredo Pirri, Anselm Reyle e Thomas Schütte, provenienti da musei, fondazioni, gallerie e dalle collezioni degli artisti.

Attraverso installazioni, sculture, dipinti e video, il percorso invita a riflettere su verità, libertà, memoria e partecipazione democratica, mettendo in discussione l’idea di uno sguardo unico e definitivo sulla realtà. Le opere dialogano con l’architettura e gli affreschi del palazzo settecentesco, sollecitando il pubblico a cambiare punto di vista e a interrogare il rapporto tra ciò che vede e ciò che crede di conoscere.





Info APERTURA SERALE MOSTRA E CONCERTO

Venerdì 27 novembre 2026

Palazzo Sant’Elia, via Maqueda 81, Palermo

Apertura serale e concerto: dalle ore 19.30 alle ore 23.00 (ultimo ingresso ore 22.30)

INFORMAZIONI

Tel. +39 393 5272997

oradoropercezionivariabili.it

Luogo: Fondazione Sant’Elia , via Maqueda , 81, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Mostra

Ora: 19:30

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