Sabato 27 agosto alle 21.15

Il noto regista Luca Guadagnino, in attesa di calcare il red carpet della Mostra di Venezia con il già acclamato dalla critica Bones and all, torna nella sua Palermo per il festival RestArt 2022 e il ciclo di incontri sul tema dell’arte incompiuta.

Oggi, sabato 27 agosto, alle 21.15, nella terrazza di Palazzo Abatellis (in via Alloro), il regista ripercorre il cinema di Stanley Kubrick, in particolare due sceneggiature incompiute (ingresso 5 euro con prenotazione sul sito della manifestazione).

Benché il suo Suspiria sia stato da molti critici visto come l’opera più vicina a un moderno Stanley Kubrick, Guadagnino alza il tiro e acquista i diritti di uno dei film incompiuti del regista di Full Metal Jacket: si tratta di una trama, rimasta appunto incompleta, che indagherebbe il tema dell’ebraismo e della guerra.

Kubrick avrebbe rifiutato di completare il film dinanzi all’uscita di Schindler’s List del collega e amico Steven Spielberg, che con lui avrebbe anche condiviso un progetto di film mai nato a seguito della morte improvvisa dello stesso Kubrick.

Durante la serata, sarà possibile degustare prodotti di caseifici, aziende agricole e cantine del territorio siciliano.