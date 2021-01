Il bando è online

Pubblicato il Bando 2021 per la concessione dei contributi di Fondazione Sicilia che ammontano a 150 mila euro. La Fondazione Sicilia, così come stabilisce il suo Statuto, opera nei settori ammessi, tra i quali sceglie quelli che ritiene di maggiore rilevanza. Tra questi, sulla base dell’ultima programmazione triennale (2021-2023), rientrano i settori Arte, Attività e Beni Culturali – Ricerca Scientifica e Tecnologica: sviluppo e innovazione – Sviluppo Sostenibile: protezione e qualità ambientale – Volontariato Educazione, istruzione e formazione.

Sarà possibile presentare una richiesta di contributo tramite il presente Bando aperto, purché la richiesta sia coerente con gli obiettivi programmatici e gli ambiti di intervento specifici delineati Documento Programmatico 2021-2023 della Fondazione.

Come fa sapere Fondazione Sicilia, le risorse da assegnare con il presente bando ammontano, 150mila euro. Ad Arte, Attività e Beni Culturali vanno 60 mila euro. Alla Ricerca Scientifica e Tecnologica: sviluppo e innovazione € 45mila e allo Sviluppo Sostenibile: protezione e qualità ambientale 45mila.

La nuova modalità di presentazione delle domande di contributo prevede l’accreditamento del soggetto richiedente sulla piattaforma ROL, raggiungibile tramite apposito collegamento presente sul sito internet www.fondazionesicilia.it nella sezione Bandi. Le richieste di contributo devono pervenire alla Fondazione attraverso il portale ROL – RICHIESTE ONLINE.

L’ente potrà richiedere un contributo alla Fondazione minimo di 5.000 e massimo di 15.000 euro. Il bando non prevede un cofinanziamento obbligatorio, ma eventuali cofinanziamenti propri e/o dei soggetti partner potranno risultare elemento positivo in fase di valutazione. Il cofinanziamento potrà essere composto da risorse umane, materiali o finanziarie messe a disposizione dal soggetto richiedente e/o dai partner, ed andranno rendicontati con le stesse modalità previste per la parte erogata dalla Fondazione.

Verrà tenuto un webinar di presentazione del presente bando il 2 febbraio dalle ore 10 alle ore 12. Per accedere al webinar sarà necessaria l’iscrizione entro – e non oltre – il 27 gennaio 2021, inviando una mail all’indirizzo bandi@fondazionesicilia.it, specificando nominativi dei partecipanti e indirizzo di posta elettronica dei partecipanti.