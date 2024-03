L'edizione 2024 della via dei Librai nel nome di Santa Rosalia

La Via dei Librai e il Korai – cooperativa che si occupa dell’itinerario di Santa Rosalia nell’anno del quattrocentesimo festino della patrona di Palermo – lavoreranno insieme su una serie di iniziative che coniugano la lettura, la diffusione del libro, e il cammino della Santa attraverso i luoghi che in città e in provincia ne hanno segnato il percorso sino al martirio. Il primo passo di questa collaborazione è avvenuto sotto il quadro di Santa Rosalia nella chiesa di San Francesco Saverio all’Albergheria.

Artigiani di pace nel nome di Santa Rosalia

Il valore dell’itinerario è stato sottolineato da Giampiero Cannella, vicesindaco e assessore alla Cultura a Palermo. Per Cannella, il concetto “Artigiani di pace”, tema di quest’anno della Via dei Librai, è particolarmente importante in questo momento in cui il mondo è segnato da un sempre maggior numero di conflitti.

All’incontro sono intervenuti Giulio Pirrotta, del comitato scientifico della Via dei Librai, Giovanna Analdi, presidente dell’associazione Cassaro Alto (che insieme a Significa Palermo promuove la fiera del libro) e Susanna Gristina presidente del Korai. Il senso del fare che è proprio dell’artigiano, e quindi lo spirito di via Vittorio Emanuele che è piena di botteghe e di librerie e il senso della figura di Santa Rosalia, nella sua coerenza e nella sua determinazione, sono stati gli argomenti trattati negli interventi. Prima della firma dell’intesa, ha parlato anche Amico Dolci, figlio di Danilo, che ha voluto testimoniare, nel centesimo anniversario della nascita del padre, la sua adesione a un tema molto caro al sociologo triestino che si trasferì in Sicilia a metà del secolo scorso, per sperimentare la sua lezione di non violenza e la necessità di allargare la cultura alle fasce più deboli della popolazione.

Il bookshop a San Francesco Saverio

Dopo la firma dell’intesa il vicesindaco Cannella in compagnia del parroco don Massimiliano Lo Chirco ha visitato il bookshop appena aperto nella chiesa che sarà arricchito ulteriormente di materiali e contenuti nelle prossime settimane grazie proprio alla collaborazione tra Korai e Via dei Librai. L’incontro si è concluso con un’ascesa sulla torre campanaria di San Francesco Saverio, dove, al momento del tramonto, è stato possibile ammirare uno dei panorami più belli della città. il campanile sarà aperto nei fine settimana dal venerdì alla domenica a un numero limitato di visitatori, otto per ogni salita.