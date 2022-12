L'assessore regionale in visita alla kermesse di Rho

“Con il presidente Schifani stiamo riscontrando che l’energia, la passione, i colori della Sicilia, stanno coinvolgendo i visitatori – e non solo – attraverso il nostro stand alla kermesse di ‘Artigiano in Fiera’. Una svolta ormai si impone nella nostra economia e per le nostre imprese. Noi la chiediamo da tempo. Ma oggi la rendono urgente fatti che pesano come macigni. È sempre più necessaria l’azione di imprenditori veri e seri”. Queste le parole dell’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo presente alla kermesse a Rho, di Artigiano in Fiera.

Tamajo ha poi continuato “Nel mio viaggio da assessore, un ruolo centrale voglio riservalo a loro. Rendendo visibili esigenze e problemi. Restiamo in viaggio. Un viaggio politico per soddisfare le esigenze dei siciliani. Convinti di vivere in un mondo, dove si può intraprendere e produrre. E affermarsi nei mercati del paese e del mondo, raggiungendo valori di indubbia eccellenza”.

