I giudici del Tar di Palermo hanno respinto la richiesta di sospensiva presentata da 25 operatori Asacom per sospendere e poi annullare l’avviso di manifestazione di interesse per la formazione di tre graduatorie per l’assistenza degli alunni disabili nelle scuole.

Al Comune di Palermo è stata contestata la scelta di sottoscrivere i contratti come lavoratori autonomi e non subordinati. La decisione dei giudici rende così legittime le graduatorie pubblicate degli assistenti alla comunicazione.

A partire da lunedì pomeriggio inizieranno le prime convocazioni e le assegnazioni degli operatori nelle scuole palermitane. Si sblocca la vicenda che ha provocato in questi giorni le proteste delle famiglie degli alunni disabili e degli operatori, fermi a un mese dall’inizio dell’anno scolastico. La vertenza coinvolge 2.300 alunni e 2.800 operatori.