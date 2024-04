“Mi gridavano: ti ammazziamo, mentre mi picchiavano, dopo avermi trascinata a forza a casa loro”. Non c’è pace per Asia Vitale, la ventenne stuprata da sette ragazzi la scorsa estate al Foro Italico di Palermo. Come scrivere l’edizione online di La Repubblica Palermo, la ragazza ha vissuto l’ennesimo incubo. Una notte di terrore finita per fortuna in una caserma dei carabinieri.

Il racconto

Asia, insieme al fidanzato, è in piazza a Ballarò insieme ad altre persone ed è passata da poco la mezzanotte. Arriva un’auto e la trama della nottata cambia direzione. In quella macchina, infatti, c’è un ragazzo di cui Asia ha fatto il nome durante le deposizioni proprio per gli abusi del Foro Italico, quando le forze dell’ordine le hanno chiesto se in precedenza ci fossero stati altri episodi di violenza. Dunque, non uno dei sette coinvolti dello stupro al Foro Italico. Lei ha ricordato agli inquirenti quest’altra esperienza avvenuta tra maggio e giugno fornendo dettagli, luoghi e identità che meritavano un approfondimento. Da lì la procura di Palermo ha proceduto d’ufficio.

Le minacce

Insomma, chi ieri riconosce Asia è un altro ragazzo indagato per violenza sessuale. Vuole che Asia smentisca se stessa. Ma va ben oltre quanto fatto dagli indagati del Foro Italico: quando la intravede dalla macchina, tra la folla che si crea nelle notti di Ballarò, lui rallenta, abbassa il finestrino e comincia a insultarla.

Ma il timore che le facciano del male è troppo grande e il ragazzo non appena può corre alla caserma dei carabinieri più vicina, il comando provinciale dietro il teatro Massimo. A questo punto è circa l’una del mattino. Ai militari racconta quanto è accaduto per filo e per segno. Loro gli assicurano che le telecamere di videosorveglianza piazzate a Ballarò saranno utili alla ricostruzione della vicenda. Ma il ragazzo non ha il tempo di finire il racconto che si presentano Asia, il giovane indagato per violenza sessuale e sua madre. “Appena li ho visti entrare ho subito detto che erano proprio loro le persone di cui stavo parlando”, ha detto ai militari. I tre sono stati tenuti in caserma per diverse ore.

Le indagini

Asia rientrata a casa della zia rivive la notte infernale appena trascorsa: l’esperienza di essere trascinata con la forza e la minaccia di morte nell’abitazione del ragazzo, le urla, i colpi ricevuti alle gambe.

Sull’episodio di ieri sera i carabinieri della compagnia di piazza Verdi stanno già indagando. Madre e figlio sono stati trattenuti per ore in caserma e sentiti sulla base di quanto hanno detto Asia e prima ancora il suo fidanzato.

