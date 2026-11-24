Il racconto delle mamme a BlogSicilia

Il caso è emerso il 19 novembre scorso. Una madre ha consegnato ai carabinieri gli audio registrati con un piccolo apparecchio nascosto nello zaino della figlia e ha querelato per presunti maltrattamenti le educatrici di un asilo privato della periferia di Palermo. Da allora molte famiglie hanno continuato a portare lì i figli ogni mattina. Diciannove madri hanno accettato di raccontare a BlogSicilia, in forma anonima, perché. Molte di loro riconoscono che negli audio ci sono frasi che un’educatrice non dovrebbe mai pronunciare. Diverse riferiscono che le maestre se ne sono scusate davanti ai genitori, in una riunione convocata dopo l’esplosione del caso. Hanno scelto di restare lo stesso.

Cosa contiene la querela

Secondo quanto riferito nella querela, in una registrazione si sentirebbe un’educatrice dire «vieni, guarda che ti do» e un’altra rispondere «sì, un pugno in bocca». In un altro audio, davanti all’ipotesi che un bambino potesse bruciarsi con il fornello della mensa, un’educatrice avrebbe ridacchiato commentando «pazienza, è stato un incidente». La madre ha parlato anche di «rumori simili a schiaffi».

La donna ha raccontato di aver notato nella figlia comportamenti insoliti nelle settimane precedenti. Prima di andare in caserma avrebbe affrontato di persona le educatrici. In un video su TikTok ha spiegato la sua scelta: «Non parliamo di un momento no ma di una routine». E ha aggiunto: «Siamo esseri umani e si può sbagliare, ma parliamo di una serie di momenti». Nello stesso video ha detto di sentirsi «profondamente in colpa» verso le figlie.

Le educatrici hanno respinto ogni addebito e ribadito di voler bene ai bambini. L’istituto ha presentato a sua volta una denuncia contro la madre, per un reato che non è stato reso noto. Nessuna responsabilità è stata accertata. Saranno gli inquirenti a stabilire cosa contengono davvero le registrazioni e se configurano un reato.

La riunione con i genitori e le scuse

Dopo la denuncia le maestre hanno convocato i genitori. Le madri presenti descrivono lo stesso svolgimento: domande libere, la versione delle educatrici sulle singole frasi, le scuse per il linguaggio usato.

«Sono una delle mamme che ha ascoltato l’audio e non ho mai negato che sia stato utilizzato un linguaggio un po’ colorito, un linguaggio che sicuramente non dovrebbe essere utilizzato in presenza di bambini», racconta una di loro. «Abbiamo avuto una riunione durante la quale abbiamo avuto la possibilità di fare tutte le domande che ritenevamo opportune e le maestre hanno potuto esporre la loro versione. In quell’occasione si sono anche scusate». La stessa madre contesta, però, la lettura che è stata data di alcuni passaggi: «Credo sia importante distinguere ciò che effettivamente si sente dagli audio dalle interpretazioni e dalle conclusioni che ne vengono tratte».

Un’altra madre dice di essersi mossa prima ancora della riunione: «Sono stata la prima ad andare a scuola e a parlarne con le maestre, perché sostanzialmente non è piaciuto nemmeno a me questo linguaggio. Hanno chiesto scusa, hanno capito il loro errore».

Secondo una terza testimone, le educatrici avrebbero ammesso che non si era trattato di un solo giorno: «Si sono scusate, hanno detto che è stato più di un giorno in cui loro magari hanno sbagliato a parlare tra di loro, anche davanti ai bambini, che loro non lo dovevano fare». La stessa madre riferisce che le maestre si erano dette pronte ad accettare anche la decisione di chi avesse voluto ritirare i figli: «L’avrebbero accettato, perché si rendevano conto che non avrebbero mai dovuto parlare in un certo modo, con certi termini, davanti ai bambini».

Le scuse di cui parlano le madri riguardano il linguaggio. Nessuna riferisce ammissioni sui maltrattamenti contestati nella querela. Sulla durata degli episodi, invece, le versioni non coincidono: la madre che ha denunciato parla di comportamenti ripetuti, alcune famiglie di un solo giorno, una testimone di più episodi ammessi dalle stesse educatrici. Su questo punto peserà il contenuto integrale delle registrazioni.

Perché parlano di una seconda possibilità

Nessuna delle madri ascoltate difende le frasi registrate. «Non voglio minimizzare ciò che è successo: se ci sono state parole fuori posto o modi poco carini, è giusto riconoscerlo», scrive una di loro. Un’altra ne dà una spiegazione che non vuole essere un’attenuante: «Credo che loro effettivamente non abbiano dato peso a quello che stavano dicendo. A volte si dicono parole giusto per dirle, per esprimere uno stato d’animo che in quel momento una persona prova, e non si pesa effettivamente quello che si sta dicendo. Fermo restando che ribadisco che è stato sbagliato».

Da qui la scelta di restare. «Non penso che queste parole siano state dette per cattiveria, ma più che altro come un errore purtroppo umano, che comunque hanno capito. Quindi chi sono io per non dare una seconda possibilità», dice una madre che conosce le educatrici da molti anni. Un’altra ammette il colpo ricevuto: «Ci siamo rimasti un po’ male per quello che abbiamo sentito. Però è anche vero che nella vita si può sbagliare e noi abbiamo deciso di dare una seconda possibilità alle maestre».

Alcune distinguono tra il linguaggio e il maltrattamento. «Avranno pure sbagliato a usare un linguaggio non opportuno per il loro ruolo, ma questo non significa maltrattare i bambini», sostiene una madre. È la sua lettura dei fatti, la stessa che le educatrici dovranno sostenere davanti agli inquirenti. Una lettera firmata da una delle madri riconosce che il giudizio non spetta alle famiglie: la lunga storia della struttura, si legge, «non significa che possa escludere eventuali errori o responsabilità».

Cosa osservano nei figli

Per quasi tutte le madri il riferimento è il comportamento dei bambini. Una lo dice senza giri di parole: «Sicuramente sono state dette delle parole infelici. La mia non vuole essere una giustificazione, perché quello che è stato detto non va detto». Subito dopo spiega perché resta. Il figlio «non è tornato mai a casa con un graffio, un livido, niente di niente». Lei lo va a prendere a orari diversi, anche senza preavviso, e dice di trovarlo sempre sereno: «Mai mio figlio mi ha detto mamma oggi non voglio andare a scuola. Mai».

Un’altra racconta di una bambina diffidente con tutti: «Mia figlia è una bambina restia ad andare con chiunque, fatico anche a lasciarla dai nonni». Con le educatrici, dice, la fiducia è arrivata col tempo: «Le maestre sono riuscite ad avere la sua fiducia. Quindi mia figlia con le maestre va molto molto volentieri, con chiunque di loro».

C’è chi guarda ai progressi quotidiani. «È una bimba serena e vivace che mostra ogni giorno i benefici della frequenza al nido: per esempio il desiderio di essere autonoma nel mangiare, il provare a vestirsi e a mettere le scarpe da sola, o il sapere quando è il momento di andare a lavare le manine», scrive una madre. La stessa ricorda le attenzioni verso le famiglie: «Ci hanno sempre avvisato in tempi brevissimi se capitava che la bambina iniziasse a sentirsi poco bene a scuola, e si sono sempre informate quotidianamente sulla sua salute quando restava a casa malata».

Un’altra madre punta sui racconti della figlia, che ha cominciato a parlare bene: «Spesso mi racconta episodi che succedono durante la giornata, ma non ha fatto mai riferimento a botte o urla, anzi mi dice sempre quanto voglia bene alle maestre». C’è, infine, chi ricorda che anni fa furono proprio le educatrici a notare un segnale nello sviluppo del figlio maggiore e a consigliarle, con molto tatto, una visita specialistica. La visita, dice, si rivelò preziosa.

Non tutte hanno ascoltato le registrazioni. Alcune hanno scelto di non farlo, altre ne conoscono il contenuto dai racconti di altri genitori. Contano sull’ingresso tranquillo al mattino, sull’uscita senza pianti, sull’assenza di segni sul corpo.

Le madri attaccate sui social

Il caso si è spostato presto su TikTok e Facebook, e le madri che restano dicono di esserne diventate un bersaglio. «Siamo stanche di essere definite mamme ingrate, mamme che parcheggiano o depositano i propri figli», scrive una di loro. Un’altra: «Trovo profondamente ingiusto il fatto che noi mamme che abbiamo comunque deciso di continuare a dar fiducia alle maestre in questione veniamo insultate, prese in giro e soprattutto attaccate anche in maniera pesante sui social».

La lettera chiede di spostare la discussione altrove: «Le responsabilità, se ci sono, devono essere verificate nelle sedi opportune, non stabilite attraverso commenti, insulti e processi sui social».

Non tutte le famiglie hanno fatto la stessa scelta. Alcuni genitori hanno ritirato i figli dopo aver ascoltato gli audio. «C’è chi non l’ha accettato, e ci sta, perché ognuno decide per i propri figli», riconosce una delle madri rimaste. Un’altra usa parole simili: «Comprendo chi non abbia voluto continuare il rapporto di fiducia sulla base del linguaggio utilizzato».

Cosa succede adesso

La querela della madre e la denuncia dell’istituto procedono in parallelo. Nessuna delle due versioni è stata ancora valutata da un magistrato. Una delle madri chiede proprio questo: «Non condivido in alcun modo la gogna mediatica che si è creata attorno alla struttura: scelgo il rispetto, lasciando che siano esclusivamente le autorità competenti a fare chiarezza».