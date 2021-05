Rischio incidenti domestici e come evitarli

e come evitarli All’Asp di Palermo un progetto per la formazione degli operatori

Un progetto per “Prevenire gli incidenti domestici e i loro esiti”. E’ stato realizzato dall’Asp di Palermo per promuovere l’acquisizione di uno stile di vita attivo, prevenendo i fattori di rischio e sviluppando il benessere psico-fisico per una migliore qualità della vita.

Il progetto obiettivo di Piano Sanitario Nazionale

L’attività, che rientra nell’ambito di un apposito progetto obiettivo di Piano Sanitario Nazionale, prenderà il via lunedì prossimo 10 maggio con la formazione degli operatori dell’Asp. La parte teorica si svolgerà in webinar, mentre quella esperenziale sarà in presenza e con distanziamento nei locali del CUS Palermo.

La convenzione con Unipa

L’attività formativa sarà condotta da docenti dell’Asp di Palermo e del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione dell’Università degli studi di Palermo, con cui l’Azienda sanitaria ha stipulato una convenzione di collaborazione didattico-scientifica della durata di 3 anni. Gli operatori formati (inclusi quelli individuati dall’Università) si occuperanno della formazione a “cascata” rivolta a genitori e insegnanti dei bambini fino a 5 anni di età. I referenti scientifici del progetto sono per l’Asp di Palermo la D.ssa Benedetta Gabriella Gargano, e per l’Università degli studi di Palermo, la Prof.ssa Marianna Bellafiore.