Si è tenuto all’Hotel Addaura di Palermo, alla presenza di Saverio Romano, coordinatore politico nazionale, e dei nove coordinatori provinciali, il direttivo regionale di Noi Moderati.

“Sono state fissate le linee guida per il tesseramento del partito di Noi Moderati, unitamente alle strategie per il rafforzamento territoriale dopo l’ottimo risultato conseguito alle Europee” dice Massimo Dell’Utri, coordinatore regionale del partito.

“Sono state anche concordate le proposte che avanzeremo in occasione del vertice di centrodestra del 20 settembre, soprattutto per quello che riguarda le elezioni per il rinnovo dei liberi consorzi e il prossimo congresso nazionale Anci. Si tratta di attività politico-amministrative che si definiranno nell’anno in corso” conclude dell’Utri.