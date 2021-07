Assemblee mestieri della Cna siciliana, nuove nomine

Riforestazione urbana, “Finanziati due interventi per Monte Pellegrino e Parco della Favorita”

Nuovi interventi di "riforestazione urbana" per la città di Palermo. Dal Ministero infatti arrivano risorse per recuperare il verde urbano in due zone: Monte Pellegrino e Parco della Favorita. Lo rende noto i deputato Adriano Varrica....