L’assessore regionale alle risorse agricole ed alimentar, Toni Scilla, è risultato positivo al Covid19. L’assessore ha accusato lievi sintomi influenzali nella giornata di sabato e da qui il tampone che è risultato positivo.

Giunta in quarantena

Per effetto della positività di Scilla l’intera giunta regionale è attualmente in quarantena precauzionale in attesa dei tamponi di riscontro così come parte del suo ufficio di Gabinetto. Positiva è risultata anche una sua stretta collaboratrice anche se si attende il tampone di conferma della diagnosi.

Scilla nella giornata di venerdì ha lavorato in assessorato e in serata ha partecipato alla giunta di governo da qui l’esigenza di porre in quarantena i componenti dell’esecutivo regionale e i suoi più stretti collaboratori in assessorato.

Sabato i sintomi

L’assessore presenta lievi sintomi che appaiono analoghi a quelli influenzali e le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione.

Il governatore vaccinato

Non è la prima volta che contatti con persone positive fanno scattare la quarantena per il presidente della Regione Nello Musumeci che però, adesso, è stato vaccinato con la prima dose di AstraZeneca.

La precedente quarantena di Musumeci

La prima quarantena di Musumeci risale a marzo dell’anno scorso. Musumeci si era posto in quarantena volontaria dopo aver saputo che il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti era risultato positivo al virus e nella constatazione che il giorno precedente i due governatori erano seduti l’uno accanto all’altro nella riunione della conferenza delle regioni.

Una precauzione assunta per senso di responsabilità. In quarantena nella sua casa catanese Musumeci aveva fatto un tampone nello stesso giorno e poi ne ha ripetuto un secondo e la sera dell’11 marzo si è avuto il secondo esito negativo e dunque la decisione di sospendere la quarantena e tornare a lavorare.

“Un bel sollievo, vi confesso, dopo cinque giorni di autoisolamento e soprattutto – ammette il governatore – la consapevolezza di restituire serenità ai miei familiari ed ai miei più stretti collaboratori” aveva detto il governatore appena uscito da quella esperienza