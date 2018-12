la nota della deputata

“L’assestamento di bilancio approvato ieri dall’ARS ha permesso di introdurre alcune importanti norme che garantiscono centinaia di lavoratori ed i servizi che questi svolgono per la collettività.

Particolarmente importanti sono le norme sui PIP, quelle sulle IPAB e quella per i comuni che hanno difficoltà a pagare gli stipendi, che siamo riusciti a far approvare in sintonia con il governo”.

Lo ha dichiarato la deputata Marianna Caronia commentando il voto di ieri sera all’Ars.

“La prima tutela i PIP, che potranno avere una garanzia salariale anche nel caso in cui la Corte Costituzionale bocciasse la possibilità di transito in Resais, mentre la seconda permetterà agli IPAB di continuare a fornire i propri servizi socio-sanitari.

Infine sui comuni – conclude Caronia – lo stanziamento deciso permetterà a quelli che non possono pagare gli stipendi, come Belmonte Mezzagno, di poter finalmente procedere al pagamento: una boccata di ossigeno per centinaia di famiglie di dipendenti pubblici che ormai da mesi si trovano in una situazione di gravissima crisi.”