La tecnologia a servizio del turismo

Startup Threebot, “made in Palermo”, punta su Travelino e digital agencies

Obiettivo è per salvare il business degli operatori turistici italiani

Nasce l’assistente di viaggio dotato d’intelligenza artificiale, chiamato “Travelino”

Si conclude con l’evento “Demo day” il percorso di “Bravo innovation Hub”, l’acceleratore d’impresa di Invitalia per le imprese del turismo e della cultura più innovative del Mezzogiorno promosso dal Ministero dello sviluppo economico, che ha coinvolto le migliori 10 imprese più innovative del Mezzogiorno tra cui Threebot, startup “made in Palermo”. La giovanissima startup palermitana, nata durante il periodo pandemico, in un momento storico in cui il mercato globale, e specialmente quello della crisi dell’industria turistica, ha stretto accordi importanti nel corso dell’evento.

“Il percorso di accelerazione appena concluso con ‘Bravo innovation Hub’ – dice Federico Lima, founder della startup, 28 anni – ci ha permesso d’integrare nuovi componenti al team e di raffinare la tecnologia che verrà rilasciata sul mercato la prossima estate. Il nostro obiettivo primario è quello di fornire supporto agli operatori turistici, permettendo loro di raggiungere più target e vendere qualcosa già a partire dalle prime settimane estive”.

Lo scopo della startup

La startup punta a salvare il business degli operatori turistici italiani in previsione di una ripresa graduale del turismo domestico. “Durante la pandemia purtroppo tutto si é fermato, da quel momento noi abbiamo cominciato la nostra avventura, che oggi sta proseguendo con successo, posso dire, perché porta grandi risultati e richiama tanto interesse tra stakeholders, ma anche da parte di fondi e Venture Capital”, aggiunge il project manager, Lorenzo Tomei, che ha partecipato insieme agli altri componenti del team alla realizzazione del progetto ormai in dirittura di arrivo sul mercato italiano, e non solo, perché il potenziamento con il programma “Bravo innovation hub” ha reso possibile per la startup puntare a più mercati.

Un assistente di viaggio robot

Per Bravo Innovation Hub Threebot ha progettato una duplice offerta che valorizza la comunicazione online tra host e cliente: un assistente di viaggio dotato d’intelligenza artificiale, chiamato “Travelino”, robot che comprende le intenzioni dell’utente attraverso i messaggi di testo e i messaggi vocali in chat e lo supporta durante il viaggio in ogni sua azione di ricerca e acquisto del servizio specifico; una piattaforma innovativa, dal nome “digital agencies”, a supporto delle imprese impegnate nella distribuzione e intermediazione dei contenuti e servizi di viaggio, che hanno visto azzerare il loro fatturato nel 2020.