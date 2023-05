Le selezioni il 18, 19 e 20 maggio

Prosegue il piano di espansione di Lauda Europe, compagnia aerea del gruppo Ryanair, che fa nuovamente tappa in città per reclutare personale di bordo per le basi di Palma di Maiorca, Vienna e Zagabria.

Questa volta la compagnia ha lanciato tre open days, che si svolgeranno a Palermo il 18, 19 maggio in due sessioni giornaliere (alle 10 e alle 15) e il 20 maggio 2023 (alle 10) presso l’hotel Ibis Styles Palermo President, in via Francesco Crispi, 230.

I candidati saranno accolti come sempre dall’Head of Inflight di Lauda Europe Ltd, Maria Cristina Civiletti.

La selezione

I tre open days prevederanno una breve preselezione iniziale, un colloquio in lingua inglese per accertare il livello di conoscenza della lingua, superato il quale saranno effettuati ulteriori colloqui per conoscere più a fondo le attitudini e l’esperienza dei candidati.

Una volta superati i colloqui individuali, i candidati idonei seguiranno un percorso di formazione totalmente gratuito che includerà una diaria giornaliera.

Durante il periodo di formazione la società illustrerà anche le mansioni, i benefit e le opportunità di carriera presenti in Lauda Europe.

Come candidarsi

Gli interessati alla posizione lavorativa potranno presentarsi direttamente presso l’hotel Ibis Styles Palermo President (in via Francesco Crispi, 230) e sostenere i colloqui.

La società offre anche la possibilità di prendere parte anche alle selezioni da remoto, inviando un’apposita richiesta all’indirizzo email cabincrewcareers@laudaeurope.com e allegando il proprio curriculum vitae.

Per tutti i dettagli sulle opportunità lavorative disponibili è possibile visitare il sito ufficiale Lauda Europe.