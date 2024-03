Il bando

L’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’apertura di un bando per la selezione di 50 unità da assumere nei ruoli di funzionari informartici presso gli uffici centrali dell’ente. In particolare si cerano 25 risorse da destinare al ruolo di data analyst e altre 25 come funzionari Ict addetti alle infrastrutture e alla sicurezza informatica.

Le posizioni aperte

Il data analyst è il funzionario esperto nella raccolta, modellazione, elaborazione e analisi di basi dati, attraverso l’uso dei principali e più diffusi strumenti open source e di mercato, con elevata conoscenza delle principali tecnologie e architetture per la gestione dei dati e l’erogazione dei servizi Ict.

L’Ict è il funzionario esperto in analisi delle infrastrutture e della sicurezza informatica, con competenza primaria relativa all’Information & Communication Technology, nell’analisi, progettazione e conduzione di servizi ICT, nelle attività focalizzate sugli ambiti dei servizi Ict trasversali / infrastrutturali e di sicurezza informatica, e nella gestione di progetti.

Requisiti richiesti

I requisiti richiesti per partecipare alla selezione sono i seguenti: cittadinanza italiana, posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, godimento dei diritti politici e civili, idoneità fisica all’impiego e non essere stati interdetti dai pubblici uffici. Oltre a questo, i candidati devono possedere i seguenti requisiti specifici: laurea triennale, specialistica o magistrale in Ingegneria dell’informazione (L-8); Ingegneria industriale (L-9); Scienze e tecnologie informatiche (L-31); Scienze e tecnologie fisiche (L-30); Scienze matematiche (L-35); diploma di laurea in Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria elettronica, Ingegneria informatica, Ingegneria Gestionale, Informatica, Fisica o Matematica.

Alla procedura selettiva possono partecipare anche coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, o di titolo estero conseguito in Italia, riconosciuto equipollente ad una delle lauree sopra indicate.

Le due prove da affrontare

Due le prove che dovranno affrontare i candidati: una prova scritta che consiste in una serie di questiti a risposta multipla e una prova orale a cui accedono solo chi ha ottenuto il punteggio di almeno 21/30.

La scadenza

La domanda di partecipazione va presentata entro il 24 aprile 2024 esclusivamente per via telematica, autenticandosi con Spid, Cie, Cns e Idas, attraverso la compilazione del format di candidatura sul portale “Inpa”, previa registrazione sullo stesso portale.

