Le istanze di partecipazione potranno essere inviate entro il 30 giugno

L’ASP di Palermo ha pubblicato un bando di concorso pubblico per il reclutamento di 36 figure professionali da inserire a tempo pieno e indeterminato (previo superamento del periodo di prova previsto dal CCNL Comparto Sanità).

In particolare, il nuovo bando prevede l’assunzione delle seguenti figure professionali:

6 logopedisti;

4 educatori professionali sociosanitari;

4 posti di educatore professionali socio pedagogici;

8 tecnici della riabilitazione psichiatrica (TeRP);

13 terapisti della neuro e psicomotricità età evolutiva (TNPEE);

1 assistente sociale.

I requisiti

Per partecipare al concorso sarà necessario il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’UE e idoneità fisica all’impiego, godimento dei diritti civili e politici, non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da una pa e aver assolto gli obblighi di leva.

In base allo specifico profilo sarà poi necessario il possesso dei seguenti titoli:

laurea di primo livello di Logopedista (SNT2) o diploma universitario di Logopedista o diplomi equipollenti e iscrizione all’Albo professionale per il profilo di logopedista;

laurea triennale in Educatore professionale in ambito sanitario (SNT2) o diploma universitario in Educatore professionale o diplomi equipollenti e iscrizione all’Albo professionale per il profilo di educatore professionale socio sanitario;

diploma universitario di primo livello o laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione (L-19), oppure diploma di laurea (DL) in Pedagogia o in Scienze dell’educazione o laurea specialistica in Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi (56/S) o Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua (65/S) o Scienze pedagogiche (87/S) o laurea magistrale in Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi (LM-50) o Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua (LM-57) o Scienze pedagogiche (LM-85) o Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education (LM-93) e iscrizione all’Albo professionale (ove prevista) per il profilo di educatore professionale socio pedagogico:

laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica (L/SNT2) o diploma universitario di Tecnico della riabilitazione psichiatrica e psico-sociale o diplomi equipollenti e iscrizione all’Albo professionale per il profilo di Tecnico della riabilitazione psichiatrica:

laurea di primo livello di Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione L/SNT2) o diploma universitario di Terapista della neuro e psicomotricità età evolutiva o diplomi equipollenti e iscrizione all’Albo professionale per il profilo di Terapista della neuro e psicomotricità età evolutiva (TNPEE);

laurea in Scienze del servizio sociale (classe 6) o laurea in Servizio sociale (L-39) o laurea magistrale o specialistica in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/S) o Servizio sociale e politiche sociali (LM-87) o diploma universitario in Servizio sociale o diploma di Assistente sociale abilitante alla professione di Assistente sociale o altro titolo abilitante alla specifica professione e iscrizione all’Albo professionale per il profilo di assistente sociale.

La selezione

Il concorso sarà articolato nelle seguenti fasi:

valutazione dei titoli (titoli di studio, di carriera, titoli accademici e di studio, pubblicazioni e titoli scientifici, curriculum formativo e professionale);

(titoli di studio, di carriera, titoli accademici e di studio, pubblicazioni e titoli scientifici, curriculum formativo e professionale); prova scritta (svolgimento di un tema o di un test con quesiti a risposta sintetica sugli argomenti indicati nel bando);

(svolgimento di un tema o di un test con quesiti a risposta sintetica sugli argomenti indicati nel bando); prova orale (colloquio sugli argomenti della prova scritta, informatica, lingua, normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

Come presentare domanda

La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa per via telematica entro e non oltre il 30 giugno 2022 tramite la sezione concorsi ASP.

Per la partecipazione al concorso sarà necessario il versamento di un contributo di partecipazione non rimborsabile pari a 10 euro.

Per maggiori informazioni consulta il bando disponibile sul sito dell’Asp di Palermo e per estratto all’interno della Gazzetta Ufficiale n. 43 del 31 maggio 2022.