CISL

“Esortiamo il governo regionale a farsi subito carico delle criticità della propria azienda di trasporto pubblico gommato e invitiamo al tempo stesso la governance di Ast S.p.A. a proseguire il confronto con le parti sociali per il nuovo piano industriale e per la profonda riorganizzazione interna. In assenza di riscontri immediati saremo pronti alla mobilitazione dei lavoratori”. A scriverlo in una nota sono i sindacati di Ast, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl autoferrotranvieri poche ore dalla nomina degli assessori regionali.

Il confronto con Falcone

“E’ necessario avviare con urgenza un confronto con i neo assessori dell’Economia Marco Falcone e dei Trasporti Alessandro Aricò, per condividere le misure necessarie al salvataggio e al rilancio dell’azienda. Ma il tempo scorre inesorabile ed è necessario mettere i conti dell’azienda in equilibrio entro il mese di dicembre, per dare tranquillità ai circa 800 lavoratori diretti ed indiretti. Contestualmente la governance di Ast S.p.A. si attrezzi per condividere con la stessa urgenza con le parti sociali il nuovo piano industriale e la necessaria profonda riorganizzazione aziendale, a partire dalla definizione dei nuovi criteri trasparenti e legittimi per sopperire alla carenza di figure professionali interne”. I sindacati di Ast concludono “non c’è molto tempo, serve una risposta immediata, altrimenti saremo pronti a mobilitare i lavoratori”.

Il collegamento con Meilli

Intanto da qualche giorno è più facile raggiungere da Siracusa e Catania il consorzio universitario a Melilli. E’ stato infatti attivato il servizio integrato con i bus dell’Ast e le navette del comune di Melilli.

L’iniziativa è stata promossa per potenziare il collegamento e facilitare gli spostamenti di studenti e pendolari, in seguito ad un incontro tra i vertici dell’Ast e il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta.

“Il nostro obiettivo è quello di rendere un servizio sempre più efficiente e adeguato alle esigenze dei nostri passeggeri – sottolinea il direttore generale dell’Ast, Mario Parlavecchio -. Sin dal momento del mio insediamento è stata mia personale cura e attenzione ottimizzare le risorse a disposizione. L’Ast è presente nella zona orientale della Sicilia, e collega numerosi comuni con Siracusa, Ragusa e Catania. Con questo nuovo accordo saranno intensificati i collegamenti con il consorzio universitario di Melilli”.