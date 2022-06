Cisl Palermo Trapani e Fim Cisl Palermo sull'argomento

“Ci auguriamo che sull’attacco hacker subìto dal Comune di Palermo con tanti disagi come conseguenza, gli organi competenti facciano presto chiarezza, ancor più adesso che ci sarebbe, leggiamo dalla stampa, a quanto pare, anche la richiesta di riscatto da parte dei responsabili. I lavoratori di Sispi stanno facendo un grande sforzo e stanno mettendo in campo tutto l’impegno e la professionalità per ripristinare il sistema informatico, ed è giusto che venga riconosciuto. Bisogna adesso alzare il livello di guardia e di difesa del sistema informatico investendo di più nell’azienda”. Ad affermarlo sono i segretari generali Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana e Fim Cisl Palermo Trapani Antonio Nobile.

“Quanto accaduto conferma necessità di investire su potenziamento”

Gli esponenti sindacali continuano: “Ciò che è accaduto, conferma come abbiamo più volte ribadito, che sul fronte della infrastrutturazione digitale, delle innovazioni informatiche e delle competenze specializzate in questo campo, si deve investire improntando un piano di potenziamento. Gli attacchi hacker sono purtroppo ormai una realtà per molte istituzioni e per molte grosse aziende. Ed è per questo che ribadiremo alla nuova amministrazione comunale, che sul futuro di Sispi bisogna investire di più partendo dall’assunzione di nuove unità di personale specializzato e dal miglioramento e ampliamento delle infrastrutture digitali”.

È l’informatizzazione il futuro delle amministrazioni pubbliche e alzare il livello di guardia e difendere con sistemi di protezione adeguati tutti i database e i sistemi informatici degli enti, sarà sempre più una priorità” concludono La Piana e Nobile.

Tornano attivi gli uffici elettorali, code per le tessere, portale ancora down

Dopo l’hackeraggio avvenuto nei giorni scorsi, il Comune di Palermo prova a far tornare lentamente alla normalità i servizi alla cittadinanza. Fra questi risultano comprese tutte le operazioni legate al rilascio delle tessere elettorali. Operazioni in corsi di svolgimento a piazza Giulio Cesare, dove sono stati creati ben tre punti dedicati all’emissione dei documenti necessari al voto del 12 giugno. Eppure, si sono registrate diverse code già dalle prime luci della mattinata. Fatto ovviamente figlio dei problemi tecnici registrati in precedenza.

Intanto, sul fronte digitale, il portale delle elezioni del Comune di Palermo risulta ancora down. Il dominio creato ad hoc per la tornata elettorale del 12 giugno risulta ancora irraggiungibile. Una situazione che l’assessore all’Innovazione Tecnologica Paolo Petralia Camassa spiega così. “Contiamo di mettere online il sito entro domani, garantendone così la pubblicazione in tempo utile. Problemi che dovrebbero essere risolti a breve, anche se tutti gli aspetti legati alle elezioni sono stati già messi in sicurezza. “Sul fronte organizzativo funziona tutto. Abbiamo messo in sicurezza i dati della contabilizzazione dei voti e la comunicazione dei dati al Ministero dell’Interno in anticipo. Tutto funziona regolarmente”.