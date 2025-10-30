Palermo è nel degrado ma il sindaco non se ne accorge e gira sul suo camper. E’ la sostanza di un attacco che parte dai coordinatori di Noi Moderati ovvero Michele Nasca, Coordinatore Provinciale e Michele D’Amico, Coordinatore Cittadino del partito.

“A Palermo l’emergenza rifiuti continua senza tregua. Cumuli di spazzatura invadono le strade, i cittadini sono esasperati e l’immagine della città è sempre più compromessa. Mentre il sindaco gira in camper per promuovere se stesso, non si accorge — o finge di non accorgersi — del degrado che soffoca Palermo” scrivono in una nota congiunta.

Avevamo sperato in un cambio di passo

“Avevamo auspicato un cambio di passo, ma l’unico cambiamento reale è stato quello dell’agenzia di comunicazione: una scelta d’immagine che non riesce, nonostante gli sforzi, a nascondere la realtà di una città insicura, sporca e stabilmente all’ultimo posto nelle classifiche di vivibilità.

L’introduzione del sistema di smaltimento differenziato “porta a porta” nei quartieri Montepellegrino e Acquasanta, che avrebbe dovuto rappresentare un passo avanti nella gestione dei rifiuti, si sta invece rivelando fonte di disagio e disservizi. Come ha sottolineato Marcello Longo, presidente dell’Ottava Circoscrizione, “quello che doveva essere un giorno di festa rischia di diventare l’inizio di un grave e intollerabile peggioramento delle condizioni igieniche e del decoro urbano”.

Restituire dignità alla città

“Ancora una volta, tra proclami e realtà si apre un divario enorme. Palermo non ha bisogno di slogan, né di passerelle itineranti. Ha bisogno di una guida competente, capace di affrontare i problemi con serietà e concretezza, di un’amministrazione che sappia rispettare i cittadini e restituire dignità a una delle città più belle e ferite d’Italia” concludono