probabile guasto in fase di salita

Atterraggio d’emergenza o quanto meno non preventivato probabilmente a causa di un guasto in volo ieri sera all’aeroporto di Palermo per un Boeing 737 dell’aerolinea leisure polacca Enter Air.

Un Boeing 737 denominato volo ENT5196 in viaggio da Monastir a Katowice ha, probabilmente, avuto una avaria, forse di pressurizzazione, che lo ha costretto a scendere di quota e, dopo una serie di controlli, ha consigliato di sospendere il volo e chiedere u atterraggio non previsto a Palermo, aeroporto più vicino al momento della segnalazione del possibile guasto.

Le fasi del problema

Dopo essere decollato dall’aeroporto tunisino il velivolo ha riscontrato un problema e deciso di arrestare la fase di salita poco prima di raggiungere quota diecimila metri. Sceso a quota di sicurezza (intorno ai 9000 metri) il velivolo ha dichiarato l’emergenza e scaricato il carburante di bordo prima dirigersi a nord di Palermo dove si è posto in circuito d’attesa per l’atterraggio ad una quota di 4000 piedi, compiendo lunghi giri.

Il velivolo è sempre rimasto a quote di sicurezza dunque non c’è stato alcun pericolo per i passeggeri fino a quando non è giunto a Palermo dove ha effettuato una lenta manovra circolare di avvicinamento prima di atterrare sulla pista trasversale 25.

Guasto ignoto

Non si conoscono i motivi tecnici ma già in partenza il velivolo era rimasto a terra a Monastir 3 ore e 40 invece di un’ora e 15 inizialmente prevista.

I passeggeri sono stati fatti sbarcare così come i bagagli in attesa di un velivolo sostitutivo arrivato da Varsavia per portare tutti gli occupanti alla loro destinazione finale di Katowice dove sono arrivati con oltre 10 ore di ritardo.

“A questo punto é chiaro – rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” che ha reso nota la vicenda – che l’aereo atterrato ieri sera a Palermo ha una inefficienza da risolvere, avendo volato fino alla quota massima di 10000 piedi, anche se resta ignota la problematica”.