Aperitivo a Palazzo Reale

Grande attesa a Monreale per il matrimonio tra il Principe Don Jaime di Borbone delle Due Sicilie Duca di Noto e Lady Charlotte Lindesay-Bethune. Le nozze reali si celebreranno il 25 settembre nella cittadina alle porte di Palermo.

Oltre 200 invitati

Circa 200 ospiti sono attesi a Monreale tra i nobili selezionati da tutto il mondo. Si tratta di un matrimonio top secret quello dei due fidanzati che, dopo il rito al Duomo di Monreale, si sposteranno a Palermo, a Palazzo Reale per un aperitivo. Proprio lì dove erano stati accolti nel luglio scorso da Gianfranco Miccichè, presidente dell’Ars, al quale avevano chiesto di poter coronare il sogno di tenere il ricevimento di nozze nel palazzo che fu dei Borbone.

Matrimonio top secret

Quello tra ra il Principe Don Jaime di Borbone delle Due Sicilie Duca di Noto e Lady Charlotte Lindesay-Bethune, sarà tutto tranne che un matrimonio social. I due fidanzati non amano stare al centro dell’attenzione dei fotografi e non sono nemmeno tanto social.

Attesa a Palermo

Intanto l’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo mai aveva assistito al passaggio di tanti ‘reali e nobili passeggeri” come in questa settimana, notevole l’apparato di sicurezza a protezione predisposto dall’Autorità di Governo. Sfrecciare di auto private con vetri offuscati che dagli arrivi dello scalo aeroportuale di Punta Raisi, conducono i pochi invitati eletti a partecipare alla kermesse reale, come ormai chiamata da molti. Molta attesa in città per l’arrivo dei Borbone Due Sicilie e dei loro ospiti dalle Famiglie reali europee e tanta curiosità per questa riservatissima famiglia “Duosiciliana” che, contraddistinta da uno stile di vita sobrio ed elegante, è connubio tra tradizione e modernità.