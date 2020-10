I carabinieri hanno trovato Salvatore Castigliola, palermitano di 45 anni, nella zona di via Castellana a Palermo ancora con l’accetta in mano sporca di sangue.

Lo hanno bloccato e portato in caserma. E’ in stato di fermo con l’accusa di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dai militari del radiomobile avrebbe colpito tre volte al braccio Michele Migliarba 54 anni nuovo compagno della ex.

La vittima una volta ferita ha cercato riparo nel distributore Eni (e non Esso come detto in precedenza) in via Leonardo Da Vinci. Qui lo hanno trovato i carabinieri e i sanitari del 118 che lo hanno trasportato al pronto soccorso di Villa Sofia. Ci sono ancora tanti punti da chiarire.

Pare che la vittima non vivesse in zona. Quindi c’è da stabilire se i due si sono incontrati per cercare un chiarimento e poi Castigliola che si era portato l’accetta ha iniziato a colpire.

Oppure se l’aggressore avesse pedinato la vittima per poi scagliarsi contro. Per cercare di chiarire cosa sia successo bisognerà attendere l’interrogatorio dei due uomini. Solo allora insieme al racconto dei testimoni e possibili immagini dei sistemi di videosorveglianza si potrà capire cosa sia successo tra via Castellana e via Leonardo da Vinci.