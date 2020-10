Ha cercato di uccidere il convivente della ex compagna a colpi di accetta. I carabinieri hanno fermato con l’accusa di tentato omicidio un uomo di 40 anni che in un distributore Esso di Borgo Nuovo a Palermo ha colpito con l’attrezzo da taglio il nuovo compagno della sua ex.

L’uomo ha cercato di parare il colpo, ma è stato colpito gravemente ad un braccio. L’aggressore è stato rintracciato poco dopo in via Casamicciola dai militari del radiomobile.

Il ferito è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Villa Sofia.