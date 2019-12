Notte di paura in piazza Matteotti a Modica, nel ragusano dove è scoppiata una vera e propria rissa fra un gruppo di giovani ed un extracomunitario.

Secondo la ricostruzione degli eventi sarebbe stato un uomo ubriaco ad importunare ripetutamente diversi giovani presenti in quel momento in piazza. L’uomo, che poi è risultato essere un extracomunitario, prima ha coperto di insulti i passanti poi ha importunato una ragazza e infine si è chiuso in un bagno impedendo l’accesso a tutti gli altri.

Invitato ad uscire dal titolare del pub in cui si trovava il bagno l’extracomunitario è diventato violento e, dopo aver lasciato il locale, è tornato a prendersela con i giovani presenti in piazza lanciando una bottiglia contro uno dei giovani presi di mira. La bottiglia si è rotta ed il giovane destinatario del lancio è rimasto ferito in maniera non grave.

E’ stato proprio il ferito insieme ai suoi amici a chiamare la polizia che è intervenute nel luogo della rissa. Arrivata sul posto la volante della Polizia ha fermato l’uomo mentre il giovane ferito è stato medicato in ospedale.

