Indagano i carabinieri

Un litigio tra due persone ad Aci Catena (Ct) vicino la chiesa di Santa Lucia ha provocato stamane il ferimento grave, con colpi di accetta, di un venditore ambulante di 42 anni che è stato portato in ospedale.

Tutto ha avuto inizio da una lite ben presto degenerata. Decisivo si è rivelato l’intervento di un appuntato dei carabinieri libero dal servizio Giuseppe Aleo (che è anche consigliere comunale ad Aci Catena, in servizio presso la Compagnia di Piazza Dante a Catania) che ha impedito che la lite finisse in tragedia; il militare ha ingaggiato una colluttazione e sarebbe riuscito a disarmare e mettere in fuga l’aggressore un pregiudicato del luogo di 47 anni ora attivamente ricercato dai carabinieri di Acireale.

Il feritore è ricercato. Un consigliere comunale, che fa il carabiniere, è intervenuto ed è riuscito ad evitare il peggio. Il sindaco di Aci Catena Nello Oliveri dice: “Quanto avvenuto stamani in pieno centro cittadino è fuori da ogni logica civile, manifesto piena solidarietà alla persona gravemente ferita, con l’augurio che si possa riprendere presto e, non appena le condizioni personali del malcapitato miglioreranno, andrò personalmente a rendergli visita all’ospedale.

Voglio altresì ringraziare il carabiniere libero dal servizio, che con sprezzo del pericolo e con grande coraggio, è intervenuto per sedare gli animi e disarmare l’aggressore. Chiederò al prefetto di Catania un incontro per attuare misure per la sicurezza dei cittadini”.