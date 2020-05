L'aggressione a Misilmeri

I carabinieri della compagnia di Misilmeri hanno arrestato Alessandro Sole palermitano 45 anni accusato di atti persecutori, tentato omicidio e porto di armi o oggetti atti ad offendere.

La sera dell’8 maggio Sole è andato sotto casa dell’ex moglie a Misilmeri. E’ nata una discussione con l’ex moglie e il nuovo compagno. L’aggressore per spinto dalla gelosia è andato in auto e ha preso un’accetta e ha cercato di colpire i due. La rissa è stata interrotta da alcuni familiari che sono riusciti a bloccare Sole.

I carabinieri chiamati dalla ex moglie sono arrivati e lo hanno arrestato. La donna subiva atti persecutori e minacce da parte dell’ex coniuge da oltre un anno e lo aveva più volte denunciato.

Il Gip del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere dell’indagato. Anche in questo caso l’intervento è stato gestito insieme ai carabinieri della rete antiviolenza di Palermo, militari scelti, nella delicatissima materia della violenza di genere, per le particolari attitudini professionali e umane.