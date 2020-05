Bloccato dopo un inseguimento

Aveva deciso di fare una corsa in macchina in piena città, a Siracusa, e ci è mancato poco che mettesse sotto i pedoni. Alcuni hanno dovuto scansarsi per evitare di rimanere travolti da quell’auto guidata da un giovane di 24 anni, poi bloccato dagli agenti della Squadra mobile al termine di un inseguimento, per nulla semplice. Se l’è cavata con una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale il ragazzo che, in un primo momento, era stato fermato dai poliziotti, solo che, con una manovra azzardata, andando in marcia indietro, ha urtato la macchina delle forze dell’ordine, danneggiando lo specchietto.

Per cui, è scappato, costringendo l’auto della Squadra mobile a rincorrerlo ancora una volta ma la sua fuga non è durata molto, anzi è stato bloccato in una manciata di minuti nella zona di via Italia, nell’area nord del capoluogo, non molto distante da dove un paio di giorni fa gli stessi poliziotti hanno arrestato un presunto spacciatore, un trentenne siracusano, disoccupato, trovato in possesso di 250 grammi di marijuana contenuti in una busta per la spesa. L’indagato, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio, è stato bloccato in un complesso di palazzine in via Italia, a due passi da viale Santa Panagia. Il trentenne era stato visto qualche minuto prima con quella busta, come se fosse appena uscito da un supermercato per fare la spesa, ma il suo atteggiamento non avrebbe convinto del tutto i poliziotti, che, a quel punto, lo hanno seguito. Anzi, gli sono quasi andati incontro e quando hanno incrociato gli sguardi, il presunto spacciatore li avrebbe salutati. C’era un forte odore di marijuana, per gli inquirenti sarebbe stata la prova che quella non era certo la spesa ma un grosso quantitativo di droga.