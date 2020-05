Operazione della Squadra mobile

Un uomo di 30 anni, C.S., siracusano, disoccupato, è stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile di Siracusa perché trovato in possesso di 250 grammi di marijuana contenuti in una busta per la spesa. L’indagato, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio, è stato bloccato in un complesso di palazzine in via Italia, a due passi da viale Santa Panagia.

Il trentenne era stato visto qualche minuto prima con quella busta, come se fosse appena uscito da un supermercato per fare la spesa, ma il suo atteggiamento non avrebbe convinto del tutto i poliziotti, che, a quel punto, lo hanno seguito. Anzi, gli sono quasi andati incontro e quando hanno incrociato gli sguardi, il presunto spacciatore li avrebbe salutati. C’era un forte odore di marijuana, per gli inquirenti sarebbe stata la prova che quella non era certo la spesa ma un grosso quantitativo di droga.

“Gli agenti, chiedendo i documenti al giovane, hanno sentito – spiegano dalla Questura di Siracusa – un intenso odore di marijuana che si sprigionava dalla busta e, pertanto, hanno deciso di effettuare la perquisizione del sacchetto, rinvenendo circa 250 grammi di marijuana, parte della quale già confezionata in dosi, tre bilancini elettronici di precisione, ed altro materiale per il confezionamento, quali coltelli, buste di plastica e carta alluminio. Tale quantitativo di droga corrisponde a circa 800 dosi, per un valore di circa 3 mila euro”.

Gli agenti della Squadra mobile, al comando del dirigente Gabriele Presti, sono al lavoro per comprendere il ruolo del trentenne in questo traffico di droga, se di semplice corriere o di un componente di una rete di spaccio più complessa. Non si escludono, comunque, entrambe le ipotesi, in ogni caso dubitano che quel quantitativo fosse nella totale disponibilità. La Procura di Siracusa ha disposto per il trentenne i domiciliari e nelle prossime ore sarà sentito dal gip del tribunale di Siracusa.