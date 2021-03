domani la donazione

Si conclude domani a Palermo, 1 aprile, nella parrocchia San Paolo Apostolo di padre Antonio Garau, a Borgo Nuovo, la distribuzione di pacchi dono con generi alimentari di prima necessità e prodotti per l’igiene destinati a numerose famiglie povere del quartiere che ne hanno fatto richiesta.

Distribuzione di generi alimentari

Un’iniziativa voluta dalla Attività sportive confederate aderente a Confcommercio Palermo. Saranno presenti alla consegna il presidente Fabio Gioia, insieme a Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo. “Il nostro è un ente di promozione sociale, non solo sportiva. Già da settimane – spiega Fabio Gioia – siamo impegnati nella distribuzione di generi alimentari e purtroppo stiamo toccando con mano la delicata situazione sociale. Stanno aumentando in maniera esponenziale le famiglie che non riescono più nemmeno a mettere insieme il minimo indispensabile per un pasto. Siamo felici di poter venire incontro alle persone più sfortunate regalando un minimo di sollievo ma è sconfortante vedere come sono aumentate le richieste di aiuto”.

Donato un voucher

La Attività sportive confederate rappresenta molti impianti sportivi di calcio, di palestre e piscine di Palermo e provincia, ha anche donato un voucher che potrà essere utilizzato nelle strutture sportive dell’ASC per garantire la ripresa dell’attività fisica quando si allenteranno le misure restrittive imposte dalla pandemia.