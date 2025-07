Il prossimo venerdì primo agosto, la cittadina di Cianciana, nell’ambito della Sagra Del Raccolto Dei Grani Antichi,Cereali e Legumi, sarà protagonista di un importante evento culturale dedicato alla valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni enogastronomiche. Si svolgerà infatti l’audizione pubblica “Cianciana Borgo GeniusLoci De.Co.”, un percorso che mira a salvaguardare e promuovere chi con fatti concreti si adopera per la difesa identitaria del territorio. L’obiettivo del percorso della Rete Nazionale dei Borghi GeniusLoci DeCo, punta sul fascino della fascia tricolore, attraverso la De.Co. (Denominazione Comunale) un atto politico nelle prerogative del Sindaco per valorizzare l’immenso giacimento ElaioEnoGastronomico del territorio amministrato . Il Sindaco riceverà il riconoscimento della Rete Nazionale dei Borghi GeniusLoci DeCo, con questa motivazione, “Alla laboriosa Comunità di Cianciana si conferisce il riconoscimento di “Custode dell’Identità Territoriale” per aver saputo preservare e tramandare il GeniusLoci”.

Esaltare la nozione di identità nei prodotti del territorio, siano essi pietanze, dolci, saperi, eventi o lavori artigianali è un opportunità per recuperare e valorizzare le specificità locali, quali espressioni identitarie dei luoghi di provenienza.





Un evento per celebrare l’identità territoriale

L’iniziativa vedrà la partecipazione di Francesco Martorana Sindaco Paolo Manzullo Assessore all’Agricoltura, Pino D’Angelo Presidente Movimento Terra è Vita, Baldassare Riggio Ingegnere, Giuseppe Bosciglio Perito Agrario, Francesca Cerami Presidente di IDIMED, Nino Sutera Ideologo della Rete Nazionale Borghi GeniusLoci DeCo

Il momento culminante della giornata sarà la cerimonia di consegna del riconoscimento “Custode dell’Identità Territoriale” al Sindaco della città, un riconoscimento che premia la capacità di preservare e tramandare il GeniusLoci del territorio.









La filosofia del GeniusLoci De.Co.

Come spiega Nino Sutera, il percorso “Borghi GeniusLoci De.Co.” nasce dalla necessità di salvaguardare il “locale” di fronte al fenomeno della globalizzazione, che tende a omogeneizzare prodotti e sapori. Il Genius Loci rappresenta l’essenza stessa di un territorio, comprendendo le immagini, i colori, i sapori e i profumi che caratterizzano i paesaggi locali, ma soprattutto il modus operandi della laboriosa comunità di Cianciana.

Il progetto punta a valorizzare anche l’identità delle pietanze ereditate dalle antiche tradizioni locali. Non si tratta semplicemente di soddisfare l’appetito, ma di “raccontare” attraverso il cibo la cultura, i valori e le tradizioni di un territorio ricco e incontaminato





La Denominazione Comunale come strumento di valorizzazione

Il format GeniusLoci De.Co., adottato da tante amministrazioni lungimiranti, si articola in un percorso culturale composto da 12 steps, di cui l’audizione pubblica rappresenta uno dei momenti fondamentali. Il modello si basa su cinque elementi essenziali: Territorio, Tradizioni, Tipicità, Tracciabilità e Trasparenza.

Come sottolineava il compianto Luigi Veronelli,ideologo delle De.Co. grande enologo e gastronomo, il genius loci rappresenta “l’intimo ed imprescindibile legame fra uomo, ambiente, clima e cultura produttiva”. Un concetto che si traduce nella pratica: “il Genius Loci si visita nel territorio e si assapora nel piatto”.

“Borghi GeniusLoci De.Co.” rappresenta così una strategia culturale innovativa per la difesa delle peculiarità territoriali, dove l’unicità dell’identità locale diventa l’arma vincente contro l’omologazione globale. Un percorso che non solo preserva le tradizioni, ma le trasforma in opportunità concrete di sviluppo economico e culturale per il territorio.

Luogo: cianciana

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 20:00

Prezzo: 0.00

