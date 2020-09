La struttura come una zona rossa

Sono 37 i positivi gli ospiti della Missione Speranza e Carità in via Decollati a Palermo dovrebbero restare in quarantena.

Ma ieri per tutto il giorno decine di ospiti sono entrati e usciti dalla struttura. Anche questa mattina alcuni di loro volevano uscire. Ma da ieri sera il cancello della comunità è presidiato dalla polizia.

I medici dell’Asp che stanno continuando ad effettuare i tamponi. La situazione è critica. Al momento soltanto 3 migranti hanno accettato di essere trasferiti all’hotel San Paolo.

Gli altri si rifiutano. Al momento nella struttura sono stati censiti 600 ospiti. Questa mattina è stato convocato un vertice in prefettura, il sindaco Leoluca Orlando è in contatto con il governo nazionale per prendere delle decisioni urgenti.