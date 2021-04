Allarme contagi nei supermercati

Aumentano i contagi a Partinico

Prorogata la chiusura delle scuole

Allarme infezioni nei supermercati

Prosegue la chiusura delle scuole a Partinico, comune del palermitano, dove si assiste all’aumento dei contagi. La chiusura di tutte le scuole era scattata la scorsa settimana e la commissione straordinaria, in relazione al dato dei positivi certificato dall’Asp tra la popolazione scolastica, ha firmato una nuova ordinanza per sospendere la didattica in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno della scuola media da oggi e fino a mercoledì 14 aprile.

Aumentano i contagi le varianti anche tra i giovani

Eventuali ulteriori provvedimenti saranno valutati in relazione all’andamento dei contagi. Secondo i medici dell’ospedale Covid di Partinico “i contagi non sembrano diminuire a causa della maggiore contagiosità delle nuove varianti. Ci sono intere famiglie che provengono da focolai. La situazione è seria, mai così tanti ricoverati dall’inizio dell’emergenza. E ci sono tanti giovani. Siamo stati costretti a mandare i pazienti ad altri ospedale dell’Asp Palermo”.

Allarme contagi nei supermercati

Secondo i medici “alcuni focolai sono avvenuti nei supermercati: sappiamo di alcuni positivi che si sono recati lì, altri hanno toccato il carrello, c’è assembramento e non sempre ci sono controlli. Bisogna andare in certi posti mantenendo la distanza, utilizzare i guanti e igienizzarsi le mani il più velocemente possibile”.