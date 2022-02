Aumentano le tasse per i palermitani con il passaggio dell’addizionale Irpef da 0,8 a 1,6%. un raddoppio che scatterà a breve e che si vedrà subito nelle buste paga dei lavoratori dipendenti e fra un anno per gli autonomi nelle dichiarazioni dei redditi

Un effetto compensato dalla Regione siciliana per i palermitani

“Si può dire, però che questi aumenti saranno compensati per i palermitani dalla diminuzione delle tasse da parte della regio e che ha, invece, tagliato di mezzo punto l’Irpef e di un punto l’Irap” ha detto intervenendo a casa Minutella in diretta su BlogSicilia il Vice Presidente della regione Gaetano Armao, assessore all’economia della regione siciliana

Un effetto indiretto

In realtà il palermitano non vedrà in modo chiaro questo effetto solo perché il taglio delle tasse regionali è già operativo dal 2019 ed ha iniziato a mostrare i propri effetti nelle buste paga di quell’anno e anche nelle dichiarazioni dei redditi 2020. Insomma questa riduzione è già avvenuta e in qualche modo ci siamo abituati. Di fatto, dunque, ad una discesa delle tasse regionali già da due anni, con la scelta adottata dal Comune di Palermo nel piano di riequilibrio le tasse torneranno a salire e i palermitani se ne accorgeranno inevitabilmente.

Il taglio delle tasse regionali

Il taglio delle addizionali regionali era iniziato già fra il 2017 e il 2018. Nel 2017 l’addizionale Irpef regionale era dell’1,73%, nel 2018 la regione l’aveva già portata all’1,50% mentre nel 2019 all’1,23. Su questa percentuale si è poi attestato il prelievo Irpef regionale dal 2020 in poi con un tagli di mezzo punto.

Quasi un punto, invece, (0,92%) il taglio dell’Irap scesa dal 4,82% del 2017 al 3,90% attuale

Le tasse si possono ridurre con la buona gestione

“Non so se è mai passata questa cosa – dice Gaetano Armao – ma nonostante le difficoltà di bilancio ci siamo riusciti. Questo è un dato oggettivo, numerico, riconosciuto e riconoscibile che dimostra che gestendo, in modo difficilissimo perché per me sono stati i quattro anni e mezzo più difficili della mia vita, si può anche ridurre l’imposizione fiscale nei confronti dei cittadini