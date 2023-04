il 2 aprile ricorre la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo

Settimana densa di iniziative per l’Associazione Con.Vi.Vi. L’autismo Aps, in occasione della Giornata mondiale per l’autismo che cade domani, 2 aprile.

Convegno con tanti esperti e testimonianze

Giovedì scorso al Santa Caterina, a Monreale, si è svolto un convegno, cui hanno partecipato il presidente Loredana Chiamone, la coordinatrice Santina Alduina, con tanti esperti e testimonianze. Presente anche la vicepresidente Marzia Di Franco. Un dibattito proficuo in cui è emersa la voglia delle persone con spettro autistico di essere portatori di esperienze inclusive, con le famiglie a sostenerle e ad affrontare tante difficili sfide quotidiane.

I bambini della scuola Morvillo fanno una donazione all’associazione

Venerdì scorso, incontro alla scuola Francesca Morvillo, nell’ambito del quale, oltre ad un interessante confronto, i bambini hanno donato all’associazione duecento euro in monetine.

“Uscire allo scoperto e dare un calcio alla paura”

“Vogliamo ringraziare – hanno detto Loredana Chiamone e Santina Alduina – la preside Francesca Giammona e la vicepreside Antonella Lo Presti per la disponibilità e il gesto dolcissimo; ringraziamo anche l’amministrazione comunale, il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore Letizia Sardisco per la loro presenza al dibattito al Santa Caterina, gli psicoterapeuti Giovanni Ferraro e Anna Rosaria Calvo, la dottoressa Mariagrazia Farina, le insegnanti Daniela Balsano e Eleonora Marrone. E poi ci sono i ragazzi che hanno raccontato con voce emozionata il significato della loro esperienza di vita: Carlo, Federico e Sonia. Non ci stancheremo mai di portare in giro sul territorio la nostra testimonianza, per fare conoscere la realtà dell’autismo, uscire allo scoperto per dare un calcio alla paura”.

Si ringrazia per la sua preziosa collaborazione l’associazione Evergreen e Ester Cuccia che ha curato la grafica. Il violinista Patrizio Richichi, oggi in pensione, presente al Santa Caterina, si è reso disponibile per progetti musicali che coinvolgono l’associazione.

Nei giorni scorsi, Loredana Chiamone era stata intervistata dagli studenti del liceo classico Vittorio Emanuele II di Palermo, sottoponendola a domande inerenti il suo vissuto di mamma di un ragazzo con spettro autistico. “Ringrazio – ha detto la presidente – Cinzia Casamento docente del liceo e nostra socia”.

Come sostenere l’associazione

Si può contribuire all’associazione Con.Vi.Vi L’Autismo donando il 5 per mille attraverso il codice fiscale: 06207520823.

