Rosi Pennino, presidente di Parlautismo, è l’ospite della puntata di Talksicilia, il programma di approfondimento in onda lunedì, mercoledì e venerdì su Blogisicilia.it, Tempostretto,it e Video Regione (canale 16 del digitale terrestre). Pennino ha raccontato i passi avanti compiuti e i progetti in corso per la diffusione di una vera cultura della comprensione di temi delicati come l’autismo e le diversabilità.

Generare consapevolezza e inclusione è al centro di tutto gli sforzi di Parlautismo, il network di cui Pennino è presidente: “Siamo riusciti a potenziare la rete di tutte le associazioni che sul territorio si occupano di autismo a vario titolo. Parlautismo è diventato il punto di riferimento, il contenitore di questa rete così grande composta da oltre 21 associazioni”.

Il 2 aprile, giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo

Dopo gli anni della pandemia, che hanno colpito più duramente chi affronta l’autismo, l’obiettivo è tornare a una nuova normalità. “Il 2 aprile, in tutto il mondo si celebra la giornata della consapevolezza dell’autismo – spiega Pennino – un appuntamento che l’anno scorso è saltato a causa della pandemia. Ora, a partire dai prossimi giorni, abbiamo in calendario una serie di iniziative che ci dovranno condurre verso l’appuntamento della prossima primavera”.

Dicembre, un’esplosione di iniziative per far conoscere l’autismo

Per Pennino, il mese di dicembre rappresenta “Un’esplosione di iniziative. Vogliamo ripartire con coraggio e presentare un modello che diventi prassi consolidata. Lo chiamerei Inclusione 2.o. Tutte queste iniziative hanno come obiettivo finale raggiungere la data simbolo del 2 aprile. Non a caso le iniziative partono il 3 dicembre, la giornata internazionale dedicata alle persone con disabilità. Nel mondo delle disabilità, le date non sono solo un simbolo ma anche il modo di costruire consapevolezza”.

Le iniziative di Parlautismo per dicembre

Tante le attività sportive, culturali, di solidarietà, organizzate in questi giorni dalla Rete di ParlAutismo e tutte orientate all’integrazione e all’inclusione delle persone con disabilità.

Venerdì 3 dicembre, Giornata internazionale delle persone con disabilità, alle ore 20:30 presso l'hotel Bellevue di Sferracavallo si terrà una cena solidale che permetterà di raccogliere i fondi per la ristrutturazione di un bene confiscato alla mafia all'Addaura, affidato all'associazione Teacch House , dove sarà realizzato il primo centro diurno e del "Dopo di Noi" per ragazzi ed adulti con autismo. La cena del 3 Dicembre sarà interamente preparata dai ragazzi autistici che cucineranno con l'aiuto dello chef Gaetano Porpe. L'iniziativa è patrocinata dalla Presidenza dell'Assemblea Regionale Siciliana e dalle aziende "Supermercati" Giaconia e Agromonte.

Sabato 4 dicembre ore 9:30 presso la Tecnonaval dell'Arenella –" L'autismo in canoa" – ParlAutismo in collaborazione con Il Sottomarino ASD organizza un giro in canoa per ragazzi da 8 a 17 anni assistiti dai tecnici della SSD Tecnonaval.

Venerdì 10 dicembre ore15:00-Aci S.Antonio (CT)- " Nel blu dipinto di blu" – ParlAutismo insieme a Centri Autos e SOS Sartoria Sociale inaugurano la prima sede di Parlautismo a Catania, un Progetto di solidarietà che vedrà la realizzazione di lavori di sartoria che saranno venduti all'interno della grande Manifestazione natalizia di solidarietà, organizzata da ParlAutismo per el'vento "Natale in danza" il 19 Dicembre al teatro Orione di Palermo. il ricavato della vendita, andrà, alla prosecuzione del progetto di sartoria rivolto ai ragazzi.

10-11-12 dicembre – Villa Filippina – Nell'ambito della Fiera della solidarietà che si svolgerà a villa Filippina, le scuole dell'infanzia paritarie di Palermo hanno stretto un patto con Parlautismo, donando parte del ricavato della vendita dei manufatti realizzati dalle mamme delle scuole, ad iniziative rivolte al potenziamento dell'inclusione sociale. Parlautismo a sua volta donerà il ricavato ai progetti di inclusione 2.0 portati avanti dal Centro Abalù di Palermo, un centro che ormai da anni svolge attività di inclusione nei contesti della vita reali di gruppi di ragazzi autistici.

19 dicembre ore 9:00-18:00 – Teatro Orione – Una grandissima iniziativa organizzata da ParlAutismo e A.S.C. Comitato Regionale . La seconda edizione di " Natale in danza " – Evento patrocinato dalla Presidenza dell'ARS e da Confcommercio Palermo. In collaborazione con 22 associazioni. All'interno dell' iniziativa si svolgerà una grande fiera di solidarietà rivolta all'autismo, il cui ricavato verrà suddiviso a tutte le associazioni presenti che con offerta libera metteranno in vendita i tanti lavoretti realizzati da bambini e ragazzi con autismo. Inoltre durante l'intera giornata si esibiranno tantissime scuole di danza che accolgono e fanno un lavoro importantissimo di inclusione per ragazzi "speciali".

25/26 dicembre – 01/06/07 gennaio – A Belmonte Mezzagno verrà realizzato il primo Presepe vivente "speciale", interamente interpretato da ragazzi autistici e con disabilità intellettiva. La Manifestazione è patrocinata dalla Presidenza dell'ARS ed organizzata dall'associazione " il Tesoro Ritrovato" presieduta da Giovanna Allotta.

Proseguiranno per i mesi di dicembre e gennaio due importanti raccolte fondi. La prima è quella promossa da Club Rotary e Club Colonne d’Ercole dal nome ”In alto i calici”. Verranno vedute diverse bottiglie di vino in beneficienza e il ricavato contribuirà alla realizzazione del progetto di ippoterapia, che si svolgerà presso la sede della caserma Sesto reggimento Lancieri d’Aosta dell’Esercito italiano, grazie ad un protocollo fatta tra Esercito italiano e ParlAutismo lanciato lo scorso 2 aprile, in collaborazione con il Comune di Palermo. Le iniziative di questo periodo natalizio daranno la possibilità di organizzare il prossimo 2 aprile la grande manifestazione del 2 aprile, Giornata mondiale dell’Autismo.