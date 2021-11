a palermo la 35esima edizione della manifestazione

Natale 2021, alla Galleria delle Vittorie di Palermo il “Presepe in Piazza” dell’artista Giuseppe Bennardo

E’ la 35esima edizione della manifestazione

Un appuntamento con la città, quello dell’artista palermitano, che si rinnova

Palermitani e turisti potranno ammirarlo gratuitamente

Cura per ogni dettaglio, dedizione, e soprattutto una grande passione. La voglia di raccontare una storia antica ed affascinante, di trasmettere emozioni e di ‘partecipare’ con il proprio contributo, alla magia del Natale.

Torna il “Presepe in Piazza” dell’artista palermitano Giuseppe Bennardo, che quest’anno sarà allestito presso la Galleria delle Vittorie, in via Maqueda 301.

Il “Presepe in Piazza”

All’allestimento del presepe il Maestro Bennardo sta lavorando da circa un mese. Ma non è solo in questo appuntamento con la città che si rinnova. Ad aiutarlo, ben 12 componenti del gruppo artistico Presepe in Piazza, costituito da persone accomunate dallo stesso amore per l’arte e le tradizioni popolari.

Una storia lunga 35 anni

Giuseppe Bennardo, non nasconde la propria gioia nel ridonare il presepe ai palermitani e non solo, dopo lo stop dello scorso anno, dovuto alla pandemia, che lo ha costretto ad allestire un presepe più piccolo nel suo studio, visitabile ad inviti. Quest’anno torna il Presepe in Piazza, che ha una storia lunga 35 anni.

Da tutto questo tempo infatti, Bennardo allestisce il suo presepe, che negli anni ha trovato il proprio habitat in diverse location e in più quartieri della città.

“Io nasco pittore e scultore – racconta a BlogSicilia l’artista – ma da 35 anni coltivo anche questa mia passione per i presepi. Già nei primi anni della manifestazione, ho avuto modo di notare il grande interesse del pubblico dei visitatori, che è sempre aumentato. Il Presepe in Piazza è molto conosciuto, e spero che nel 2021 si possa replicare il successo delle scorse edizioni”.

Un cantiere aperto

Quest’anno il Presepe in Piazza, sarà nel centro storico di Palermo. La Galleria delle Vittorie infatti, si trova a due passi dai Quattro Canti, una zona particolarmente frequentata ed apprezzata dai turisti.

“Il mio presepe – aggiunge Bennardo – potrà essere visitato dai turisti che arriveranno a Palermo, e questo è per me motivo di grande orgoglio. Per le fasi di allestimento non ho voluto utilizzare teloni di copertura, il presepe è un cantiere aperto, chiunque può seguire i lavori. Alla Galleria delle Vittorie sono già arrivati numerosi palermitani e turisti ad osservare, chiedono quando il presepe sarà finito e torneranno certamente a opera ultimata”.

Oltre 120 personaggi

Bennardo ha accettato l’invito dell’imprenditore Filippo Genovese ad allestire il presepe alla Galleria delle Vittorie. Un’ambientazione suggestiva ed emozionante per la sua rappresentazione della Natività.

A costituire il presepe oltre 120 pezzi realizzati in terracotta da Bennardo. I personaggi, rivestiti di stoffa, ‘trovano’ poi posto tra pietre, muschio, legno, terra.

Un lavoro lungo, sapiente e certosino quello dell’artista, sensibile ed appassionato.

Sull’edizione 2021 del Presepe in Piazza dice: “Ho attinto aspirazione dal momento storico che stiamo attraversando. Anche per questo ho ideato una capanna aperta per dare la possibilità a chiunque voglia vedere il presepe di poterlo fare in sicurezza”.

Ingresso gratuito

Il “Presepe in Piazza” sarà visitabile ad ingresso gratuito presumibilmente per tutto il mese di gennaio. Nei prossimi giorni l’inaugurazione. Non è difficile ipotizzare che anche quest’anno sarà boom di visitatori. L’edizione 2019 del Presepe in Piazza – allestito nella Grotta del Ninfeo, presso la Lega Navale Italiana sezione Arenella di Palermo – ne totalizzò oltre 5mila.