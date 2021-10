gita fuori porta da palermo a san michele di ganzaria

L’associazione Parlautismo Onlus organizza una giornata speciale per un gruppo di persone con autismo

Gita fuori porta, visita alla Tenuta Cuffaro

La presidente di ParlAutismo: “Agricoltura sociale terapeutica per i nostri ragazzi”

Una giornata all’insegna dell’agricoltura sociale in nome della condivisione e dell’inclusione.

E’ partito stamattina in pullman da Palermo, con destinazione San Michele di Ganzaria, un gruppo di 50 persone, costituito da bambini, adolescenti e giovani adulti con autismo accompagnati da una delegazione di genitori.

Ad organizzare la semplice ma per loro importantissima gita fuori porta, ParlAutismo Onlus, l’associazione di famiglie la cui energica e determinata presidente è Rosi Pennino. “Sarà una giornata fantastica”, dice a BlogSicilia raccontando come è nata questa iniziativa.

La visita alla Tenuta Cuffaro

“I nostri ragazzi speciali – spiega Pennino – trascorreranno la giornata alla Tenuta Cuffaro, Casale Santa Ida.

E’ un agriturismo con annessa fattoria sociale. I ragazzi raccoglieranno le olive, visiteranno la cantina, verranno a contatto con gli animali e con il mondo dell’agricoltura, che per loro è il futuro. Si tratta di una forma di riabilitazione che dovrebbe essere inserita all’interno delle terapie canoniche. L’agricoltura sociale, come noi famiglie abbiamo sperimentato in tante occasioni, permette loro di sviluppare competenze e conoscenze per favorire anche forme di inclusione lavorativa, agevolando il benessere psico-fisico. Si può a tutti gli effetti considerare una sorta di ‘dopo di noi'”. La Tenuta Cuffaro è di proprietà di Totò Cuffaro, l’ex presidente della Regione siciliana.

L’iniziativa

La presidente di ParlAutismo Onlus non nasconde il proprio entusiasmo e la propria gratitudine.

“Abbiamo interloquito con Cuffaro – aggiunge – ed abbiamo scoperto il comune desiderio di regalare una giornata speciale ai nostri ragazzi speciali. Cuffaro è un uomo di grande sensibilità e profonda umanità. Basti pensare che mi ha telefonato più volte per chiedermi cosa i ragazzi preferissero mangiare. Tutte le spese della giornata saranno a suo carico, e mi ha più volte manifestato la sua gioia per questa iniziativa. Per i nostri ragazzi è una occasione importantissima. Per una persona con autismo uscire da casa non è sempre semplice.

Anche una gita, che nelle famiglie ‘normali’ è una cosa ‘normale’, diventa complicata. I momenti di svago e di socialità, per noi genitori speciali, sono rari. Non esistono abbastanza strutture ed adeguati servizi di supporto che consentano, alle persone con autismo, di ‘muoversi nel mondo’. Questa giornata vuole servire anche da esempio, per sviluppare buone prassi, aiutare i nostri ragazzi e le loro famiglie è indispensabile”.

L’appello

Alla giornata stanno prendendo parte gratuitamente anche alcuni operatori specializzati che accompagnano i ragazzi speciali. “Con questa giornata – conclude Pennino – vogliamo anche mostrare che si può fare molto di più per le persone con autismo. Colgo l’occasione per rivolgere un appello a tante altre realtà affini alla Tenuta Cuffaro affinché ci diano una mano ad organizzare altre giornate e iniziative come questa a prezzi favorevoli per le famiglie, affinché anche i genitori dei ragazzi speciali, che devono seguirli h24, abbiano la possibilità di vivere qualche momento di spensieratezza”.