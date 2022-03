Il fatto è avvenuto martedì sera

Un’auto ha preso fuoco in viale Regione Siciliana, a Palermo, all’altezza di piazzale Giotto. Il fatto è avvenuto nella serata di martedì 15 marzo, intorno alle 23.00. Secondo quanto riferito da alcuni passanti, a causare il rogo è stato un tamponamento fra due auto, avvenuto nella corsia centrale del raccordo fra A19 e A29. A finire in fiamme è una Renault Clio di colore bianco. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente.

Nulla a che fare con gli atti vandalici registrati in precedenza

Fatto che nulla ha a che fare con gli atti di criminalità registrati nelle scorse settimane, soprattutto nelle zone periferiche del capoluogo siciliano. Alcune aree periferiche di Palermo sono diventati dei veri e propri cimiteri delle auto. Questo è, ad esempio, il caso in cui rientra la stazione di servizio di via Messina Marine, luogo in cui giacciono una decina di auto vandalizzate.

Ma, ad alcuni mezzi, può finire anche peggio. Come nel caso di via Pensabene, arteria viaria del quartiere Zen 2. Luogo nel quale sono state date alle fiamme ben sei auto soltanto nell’ultimo mese. Sono tre invece i mezzi bruciati all’interno del sottopasso di Borgo Ulivia, sul quale la polizia municipale ha chiesto la chiusura. Ciò anche in virtù del fatto che il passaggio è inibito al transito pedonale a causa delle condizioni della struttura.