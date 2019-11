Singolare incidente in via d’Ondes Regio a Palermo. Il conducente di una Ford, per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo che procedeva sicuramente a velocità incompatibile col fondo bagnato dalla pioggia in una strada piuttosto stretta e con parcheggio su entrambi i lati.

La vettura ha terminato la propria corsa su un fianco restando per traverso lungo la strada. Sul posto sono intervenute le volanti della vicina Questura di Palermo.

Il traffico, complice anche la pioggia, è letteralmente impazzito in tutta la zona sud della città con ripercussioni anche in centro e perfino nella zona ztl

Sempre oggi un altro grave incidente è avvenuto dalla parte opposta della città, questo con esiti mortali per un motociclista