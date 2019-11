I rilievi della polizia municipale

Nuovo incidente mortale a Palermo. Tragedia nella notte a Palermo. Un motociclista di 43 anni ha perso la vita in un incidente intorno all’1,30 in via Martin Luter King, poche decine di metri dopo l’entrata principale della Fiera del Mediterraneo.

Secondo una primissima ricostruzione l’uomo avrebbe perso il controllo della propria moto – mentre procedeva in direzione di via Bonanno – battendo violentemente la testa sull’asfalto.

Sono intervenuti carabinieri, gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale e i sanitari del 118 che hanno constatato la morte dell’uomo.

La vittima è Andrea Zizza, 43 anni. L’uomo a bordo di una moto ha perso il controllo del mezzo ed è finito sull’asfalto. Secondo le prime indagini della sezione infortunistica della polizia municipale non ci sarebbero coinvolti nell’incidente altri mezzi. Da via Bonanno Zizza stava tornando a casa verso l’Arenella.

Ad attenderlo due figlie e la moglie.