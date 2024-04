I carabinieri stanno indagando

Un incidente si è verificato ieri sera in corso Umberto I, a Cinisi. Due sono ricoverati in gravissime condizioni. A scontrarsi una Mercedes, guidata da un uomo di 64 anni rimasto illeso, e l’Honda Sh su cui viaggiavano due ragazzi che si trovano ora al Trauma center dell’ospedale palermitano.

Sia il conducente dello scooter (G. L. di 18 anni) che il passeggero (S. G. di 21 anni) hanno riportato delle gravi lesioni: la prognosi resta riservata.

L’incidente in serata

Secondo una prima ricostruzione l’incidente è avvenuto all’altezza del civico 256, intorno alle 21.30. A lanciare l’allarme sono stati passanti e residenti dopo il violento scontro tra i due mezzi. In poco tempo sono arrivati i sanitari del 118 che hanno portato i feriti in ospedale. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni alle forze dell’ordine l’automobilista stava facendo inversione a “U” quando i due ragazzi si sono schiantati contro la Mercedes.

I carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica

I militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi e ascoltato la versione dell’automobilista. Entrambi i mezzi sono stati sottoposti a sequestro per accertamenti. I prossimi passaggi dipenderanno proprio dalle condizioni dei due ragazzi. Il più giovane è stato ricoverato per la rottura dell’aorta toracica, mentre l’amico è stato sottoposto a un primo intervento chirurgico per ridurre le lesioni multiple riportate a causa dell’incidente.

Altro incidente in Favorita

E un altro incidente si è verificato nella notte in Favorita. Secondo una prima ricostruzione tre ragazzi stavano percorrendo viale Ercole in direzione del centro quando, una volta superato il cancello del Giusino, sono finiti fuori strada schiantandosi contro un’antica gebbia. Il giovane alla guida, un 29enne, non ha riportato ferite significative mentre i due amici sono stati soccorsi e portati a Villa Sofia.

Morto sul colpo un 53enne romeno in via Dante

È morto sul colpo invece Ion-Doru Vacarescu, 53 anni, nato in Romania. L’uomo, che si trovava in sella a uno scooter Honda T-Max, si è schiantato nella tarda serata di ieri contro un albero in via Dante, poco prima di piazza Virgilio. Per lui non c’è stato nulla da fare. Gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica.