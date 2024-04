un ferito

Si viaggia su una sola corsia sulla strada statale 114 “Orientale Sicula” nel territorio di Priolo Gargallo (SR), a causa di un incidente.

Lo scontro

Secondo una prima ricostruzione, un mezzo pesante e un’autovettura sono rimasti coinvolti in un tamponamento e, nello scontro una persona è rimasta ferita. Si sono formate delle lunghe code, il traffico è paralizzato. Sul posto, ci sono gli agenti della Polizia stradale che hanno preso i rilievi per determinare le cause dell’incidente.

Mortale nel Nisseno

Un ragazzo di 30 anni, Calogero Pace, è morto a Serradifalco, nel Nisseno, in un incidente stradale. A bordo di una moto si sarebbe scontrato contro un carroattrezzi intorno alle 14.30 del lunedì di Pasquetta. Quando è arrivata l’ambulanza il motociclista era in arresto cardiaco e all’arrivo all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta è stato dichiarato il decesso.

Si schianta contro un albero, muore uomo di 53 anni a Palermo

Incidente mortale nella tarda serata di lunedì 1 aprile in via Dante, a Palermo. Un motociclista, un uomo di 53 anni, in sella ad un T-Max, ha perso la vita schiantandosi contro un albero, poco prima dell’incrocio con piazza Virgilio. Non sembrerebbe ci siano altri mezzi coinvolti. L’impatto è stato fatale, l’uomo, di nazionalità romena, è morto sul colpo. Sono in corso indagini da parte dell’infortunistica della polizia municipale.

Altro incidente alla Conigliera

Si tratta dell’ennesimo incidente del fine settimana di Pasqua nel Palermitano. in particolare fra Palermo e l’immediata provincia. E’ stata giù ripristinata la pubblica illuminazione e nessun problema agli impianti di distribuzione del gas in via Pandolfini, la così detta conigliera dove, nel giorno di Pasqua, si è verificato un grave incidente stradale. Nell’incidente stradale di via Pandolfini una ragazza di 19 anni è rimasta ferita. L’auto su cui viaggiava si è ribaltata. Per essere estratta dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La giovane è stata affidata ai sanitari del 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia.