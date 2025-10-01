Tre carabinieri feriti

Incidente stradale questa mattina sull’autostrada Palermo Messina tra Castelbuono e Cefalù. Un’auto dei carabinieri si è ribaltata. A bordo tre militari. Uno è rimasto incastrato nella vettura ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dall’abitacolo.

I carabinieri stavano andando in servizio a Palermo. Tra le cause l’asfalto bagnato dalla forte pioggia che ha caratterizzato la mattinata nel Palermitano. Sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno soccorso i tre carabinieri feriti. I rilievi sono condotti dalla polizia stradale che sta accertando le cause dell’incidente.

Anche nel capoluogo è caduta tanta pioggia che ha provocato allagamenti e una decina di alberi crollati sulla strada che da Palermo porta a San Martino.

Altri alberi sono caduti in città come in Corso Calatafimi dove è stata danneggiata un’auto parcheggiata.

Decine le chiamate arrivate al centralino del comando provinciale, le squadre sono al lavoro per caduta alberi anche in via Padre Massimiliano Kolbe, via Stazzone, via Sacra Famiglia, via Principe di Paternò e via Leopardi. In quest’ultimo caso, l’arbusto finito al suolo ha travolto anche un palo della segnaletica stradale.