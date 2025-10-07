I controlli con le telecamere sono partiti e le multe sono salate

Sono scattati i controlli su assicurazione e revisioni a Palermo. In una sola ora di controlli, la pattuglia dei vigili urbani che aveva a bordo speciali telecamere ha intercettato oltre 120 automobilisti e motociclisti che viaggiavano senza assicurazione o revisione dei mezzi.

Dal recente battesimo operativo dei nuovi dispositivi, il comando di via La Malfa avrebbe già pronte alla partenza 190 multe.

Gli street control in dotazione sono stati acquisiti da poco ed è un progetto che il comandante Angelo Colucciello ha voluto fortemente per contrastare la mancanza cronica di organico da mandare in strada. Le telecamere, infatti, lavorano sia per fotografare le targhe delle macchine lasciate selvaggiamente in doppia fila, con la pesca «a strascico» degli indisciplinati, ma anche adesso per beccare gli irregolari che sfuggono materialmente all’alt della polizia municipale.

Nel servizio, che è previsto due volte a settimana, sono impegnate 5 squadre. Il meccanismo è semplice: la pattuglia si posiziona in una determinata via e ferma uno, due automobilisti. Ma gli altri che vanno verranno controllati la telecamera infatti registra intanto le targhe di chi nel frattempo continua a transitare, che saranno poi analizzate in sala operativa.

Chi è sprovvisto di assicurazione o revisione del veicolo si vedrà recapitare la contestazione a casa.

“Sono già in funzione – spiega Colucciello – . Rimodulerò solo le aree del servizio. Il dato preoccupante è che troppi automobilisti non pagano l’assicurazione. Troppi. Le multe per queste infrazioni si sono triplicate”.