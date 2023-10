La donna al volante è uscita dal veicolo e dato l’allarme

Alle 15.30 di oggi squadra del distaccamento di Partinico è intervenuta lungo l’autostrada A29 in direzione Palermo a seguito di un incendio autovettura. L’autista del veicolo una donna di 70 anni dopo aver notato del fumo uscire dal cofano motore ha accostato il proprio mezzo nella corsia d’emergenza riuscendo ad uscire dal veicolo e a dare l’allarme, le fiamme che si sono sprigionate in seguito hanno avvolto l’intera auto.

Vettura a fuoco sulla Palermo-Messina, traffico bloccato per un’ora

La settimana scorsa una vettura è andata a fuoco sulla A20 Palermo-Messina in direzione Messina, all’altezza degli svincoli Tusa e Santo Stefano. Sono intervenuti i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco per domare le fiamme, della polizia e del personale dell’autostrada. Nessuna conseguenza per chi era all’interno del mezzo che è riuscito ad abbandonare la vettura prima che venisse avvolta dalle fiamme. Traffico bloccato per circa un’ora.

Autobus a fuoco, paura per un gruppo di turisti nel Catanese

A metà settembre, i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania intervennero per spegnere l’incendio di un autobus di autolinee private sul quale viaggiavano turisti. L’incendio si è era sviluppato mentre il bus transitava in via Battello a Catania all’altezza del civico 34.

Quando si accorse del fumo che fuoriusciva dalla parte anteriore del mezzo il conduttore fermò il mezzo facendo scendere i turisti, rimasti tutti illesi, che si trovavano a bordo e li ha messi al sicuro facendoli allontanare dal mezzo che cominciava ad essere avvolto dalle fiamme. L’intervento dei pompieri scongiurò anche il coinvolgimento di alcune autovetture che si trovavano parcheggiate nelle vicinanze.

Bus a fuoco a Palermo

Poche settimane prima, un episodio simile si verificò in via Ernesto Basile a Palermo, quando un bus che stava per cambiare senso di marcia e dirigersi verso corso Tukory prese fuoco a pochi passi dalla cittadella universitaria. Anche in quel caso intervennero i vigili del fuoco questa volta per domare le fiamme su un autobus Amat della linea 389.

L’autista dell’Amat, non appena si è reso conto di ciò che stava accadendo, ha invitato tutti a mantenere la calma e a scendere rapidamente dal mezzo. Una volta allontanati i passeggeri ha preso e azionato l’estintore in dotazione sul mezzo riuscendo a circoscrivere le fiamme prima dell’arrivo delle squadre antincendio che hanno concluso il lavoro mettendo in sicurezza l’area.