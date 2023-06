Auto in fiamme nel quartiere Zen di Palermo. Ignoti hanno dato alle fiamme una vettura in via Nicolò Pensabene, a pochi metri da alcuni palazzi e negli immediati pressi di un’area verde, terra di abbandoni di rifiuti. Dal mezzo si è alzata una grossa coltre di fumo nero mista alle fiamme. La zona è ben nota per simili episodi.

Il rogo si è verificato tra l’altro nella stessa strada in cui risiede il plesso scolastico Giovanni Falcone, luogo nel quale il Consiglio Comunale si è riunito lo scorso 1 giugno per dare un segnale di vicinanza al territorio: pochi giorni prima era stata arrestata la preside dell’istituto Daniela Lo Verde.

Auto in fiamme in via Imperatore Federico

Nei giorni scorsi auto in fiamme nella zona della Fiera del Mediterraneo a Palermo. Una Fiat 500 per cause in corso di accertamento è andata a fuoco in via Imperatore Federico. Si sono formate lunghe code in zona. Sono intervenuti i vigili del fuoco ma i danni all’auto sono evidenti.

Sei vetture bruciate in piazza Spinuzza

Ancor prima, ben sei vetture sono andate in fiamme questo pomeriggio in piazza Spinuzza in pieno centro. Pare che il rogo sia partito da un cumulo di rifiuti. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno spento il rogo ed evitato che il rogo potesse investire altre auto parcheggiate e danneggiare anche le abitazioni e le attività commerciali. La nube di fumo molto alta è stata notata da tantissimi palermitani e turisti.

Vettura a fuoco sulla Palermo-Catania

Di recente i vigili sono rimasti impegnati sulla Palermo-Catania nei pressi di Termini Imerese per l’incendio di una vettura in direzione del capoluogo siciliano. Per consentire alle squadre di soccorso di lavorare in sicurezza l’autostrada è stata chiusa. Auto e camion sono stati costretti ad uscire dallo svincolo della zona industriale per immettersi di nuovo a Termini Imerese.