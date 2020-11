Auto rimaste impantanate in via Re Ruggero

Incidente in via Roccazzo a Palermo. Un’auto ha cappottato prendendo in pieno un tombino che era stato aperto per fare defluire l’acqua che aveva allagato la strada.

Pare che l’automobilista forse non si sia reso conto che il tombino fosse sollevato e gli sarebbe finito contro.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in salvo l’automobilista facendolo uscire dall’auto e affidandolo alle cure del 118.

La squadra dei pompieri attende da qualche ora l’arrivo della polizia municipale per eseguire i rilievi

I vigili del fuoco nella notte sono stati impegnati a liberare diverse auto impantanate nella zona di via Re Ruggero e a Carini. L’acqua caduta in modo copioso ha reso impossibile il transito in alcune strade.