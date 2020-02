Traffico paralizzato, auto sottosopra ed un ferito. E’ il bilancio di un rocambolesco incidente avvenuto ieri sera poco prima delle 23 in viale Boccetta, strada di grande collegamento della città di Messina.

Lo scontro fra due auto è avvenuto alle 22.50 circa quando la strada, spesso trafficata dai tir che transitano sullo stretto da e per il continente, era un po’ più libera del solito.

Dopo il contatto fra i due mezzi un’auto si è ribaltata terminando la propria corsa sottosopra al centro della carreggiata bloccando la strada in entrambi i sensi di marcia.

Un ferito è stato soccorso e trasportato all’ospedale dal personale 118 per accertamenti. Sul posto è arrivata una squadra dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo e la Polizia Municipale per i rilievi.