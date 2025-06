E' accaduto a Villabate

E’ stata investita da un’auto pirata che non le ha prestato soccorso. L’episodio è accaduto a Villabate intorno alle 20.30 di ieri sera, 5 giugno. Secondo quanto ricostruito, l’impatto è avvenuto in via Giulio Cesare, la vittima, rimasta sull’asfalto è riuscita a contattare i familiari. Sono stati loro a richiedere l’intervento del 118: la donna è stata soccorso e trasferita in ospedale, dove i medici le hanno riscontrato diverse fratture. Non risulta in pericolo di vita.

Caccia al responsabile

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia municipale, che ha immediatamente avviato le indagini per risalire al responsabile. Decisivo potrebbe rivelarsi il contributo delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona: gli agenti hanno già acquisito i filmati utili a ricostruire l’accaduto e a identificare il veicolo coinvolto.

Le forze dell’ordine stanno ora cercando di fare luce sull’accaduto e di rintracciare il responsabile, che rischia gravi conseguenze penali. Nel frattempo, la comunità esprime vicinanza alla donna ferita, augurandole una pronta guarigione.

Incidente mortale a Palermo, donna investita e uccisa da un autocarro in via La Loggia

Un episodio analogo con epilogo differente è accaduto il mese scorso a Palermo: Un incidente mortale è avvenuto alcune ore fa all’incrocio tra via Gaetano La Loggia e via Bruna Boldrini. La vittima è Maria Antonietta La Mantia, 67 anni: è stata investita da un autocarro e, nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita, è deceduta all’ospedale Civico a causa della gravi ferite riportate.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9 del mattino. Secondo le prime ricostruzioni della polizia municipale, la donna stava attraversando la strada con delle buste della spesa quando è stata colpita da un autocarro Renault Track, impegnato nel trasporto di motocicli. Il mezzo pesante l’ha trascinata per alcuni metri causandole gravi ferite

L’automobilista rischia l’omicidio stradale

Alla guida del camion c’era un uomo di 51 anni, identificato con le iniziali N.C, che ora rischia di essere accusato di omicidio stradale. Su disposizioni del magistrato, sonno stati disposti esami per verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti da parte dell’uomo.

La vittima aveva da poco compiuto 67 anni

Maria Antonietta La Mantia viveva con il fratello e aveva da poco compiuto 67 anni. La sua scomparsa ha suscitato sgomento tra i residenti della zona